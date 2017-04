Thomas Doll: – Túl sok nem jut eszembe, amit mondhatnék erről a meccsről. Az első félidő miatt csalódott vagyok. 20.30 van, ki van világítva a játéktér, a pálya minősége remek, jó a hőmérséklet, 4-4-2-es, a középpályán rombusz felállásban, két ékkel, ennél szebbet nem is lehetne kiküldeni, hogy lehessen gyorsan járatni a labdát. Csalódott vagyok néhány játékos teljesítménye miatt, illetve az eredményt illetően. A csapat a második félidőben jó morállal játszott, és néhány játékosnak el kell gondolkodnia, hogy milyen produkciót nyújt.

Bódog Tamás: – Többért jöttünk, de úgy gondolom, hogy az 1 pont is szép eredmény. A csapat mindent megtett, amit elterveztünk, hogy kitoljuk azt az időt, ami az eredményhez hozzásegíthet, ez most 75 perc volt, remélhetőleg kedden 90 perc lesz. A mai teljesítmény rendben volt, a végén szerencsénk volt, mint ahogy néha az FTC-nek is. Le a kalappal a csapat előtt, jól játszottak a mai napon.

A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 25. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Ferencvárosi TC vendégeként lépett pályára szombaton 20.30-tól a Groupama Arénában. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Borsod Online-on!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA