Frizbiztek és kamáztak Miskolcon

A Miskolci Alternatív Generáció (MAG) fiatal tagjai úgy döntöttek, hogy a sport iránti szeretetüket és a hétvégi életérzést egy teljes hétig szeretnék másokkal is megosztani. A „177 (Egy hét)vége” című programsorozat hétfőn frizbizéssel indult a Kiliánban „A kezek parkja” néven, kedden a slackline-t próbálhatták ki a résztvevők az Avasi kilátóban. A szerda délutánt pedig a miskolci hagyományokkal rendelkező népszerű sportágnak, a kamának szentelték az Észak-Keleti Átjáróval közös szervezésben, a Népkertben. A hét második felében még bringatúra, Game of Skate parti, dokumentumfilmes mozi, buli és kirándulás is várható.

Nem csak a kemény mag

Az ötletgazda a program kapcsán a MAG közösségépítő céljairól mondott pár szót.

– A csoportunk célja nagyjából annyi, hogy színesebbé tegyük Miskolcot és ilyen-olyan programokat szervezzünk hasonló érdeklődési körű embereknek, hogy minél többen legyünk együtt hasonszőrűek és jól szórakozzunk – kezdte Jáborcsik Bence.

– Azért ezeket a programokat találtuk ki, mert mi is ezeket szeretjük csinálni. Egyedül a slackline az, ami kicsit extrémebb. Ez a kötéltánchoz hasonlító sport és fejleszti az egyensúlyérzéket. Az viszont adott volt, hogy szeretünk frizbizni, bringázni, kamázni, túrázni, és úgy döntöttünk, hogy legyen egy egész hét ezekből. Egy kemény mag, 6-8 fő már rendszeresen összejár, akiknek amúgy is mindig szólunk, ha bármilyen esemény alakulóban van, de szeretnénk még több embert bevonzani, toborozni. Nem feltétlenül csak a MAG-ba, hanem alapvetően az ismeretségi körünkbe, hogy egymást is jobban megismerjék – folytatta.

Hasonló érdeklődési körrel

Ahogy Bencétől megtudtuk, a városi fiatalság nyitott az új programokra, mégis lassú folyamat, amíg kialakul egy összeszokott társaság.

– Alapvetően úgy látom, hogy itt Miskolcon nem nehéz bármit is szervezni, ami nem egy nagyon jól bejáratott helyen és közönség számára történik. Pláne manapság, amikor már kevés kulturális vagy sportprogramot szerveznek az emberek a maguk szórakoztatására. Mégis lassú ennek az egésznek a folyamata, de tök jó, hogy a mostani programokat különböző napokon mind meg tudtuk valósítani. Mi persze örülünk neki, ha minél több ember el tud jönni, de ha netalántán csak egy vagy kettő, ugyanúgy jól érezzük magunkat és nem marad bennünk rossz érzés.

Azt vettük észre, hogy akik eljönnek, azok később szívesen csatlakoznak más kezdeményezéseinkhez, sőt egyéb szerveződésekhez is, ahol mi csak résztvevőként vagyunk jelen – osztotta meg a szervező.

A csoport képviselőjét búcsúzóul őszi terveikről kérdeztük.

Sportnap lesz a Csanyikban

– Nyáron az Észak-Keleti Átjáró Egyesülettel közösen minden szerdán megtartottuk a kamameccseket és próbáltunk más sport­eseményeket is rendezni. Van már néhány jól bejáratott helyünk, de szeretünk újakat is felfedezni. Szeptember utolsó hétvégéjén pedig szintén az Átjáróval együtt tartunk majd egy komplett sportnapot a Csanyikban, ahol minden adott egy ilyen rendezvényhez. Régebben többen jártak ki oda, de mára veszített a népszerűségéből, amit szeretnénk újra visszahozni – emelte ki Jáborcsik Bence.

Detzky Anna

