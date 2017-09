Friedmann Zsolt: Marad az R4-es és az ORC

Az idei rallye bajnokságból még két futam van hátra. Az első osztályú párosok október közepén a nagy hagyományokkal rendelkező Mecsek Rallye-n találkoznak, három héttel ezután pedig a szezonzárót Egerben és a Heves megyei utakon bonyolítják le. A miskolci Friedmann Zsolt nevével azonban biztos, hogy nem találkozhatnak a szurkolók. Sőt már a mögöttünk hagyott futamokról is hiányzott, aminek természetesen megvan a magyarázata.

– A szezonnyitó Miskolc Rallye-n elszenvedett banális, buta balesetem rányomta a bélyegét erre az esztendőre – árulta el érdeklődésünkre Friedmann Zsolt. – Olyan szerencsétlenül „estem el”, hogy az eddig fel nem fedezett gerincsérvemet tovább súlyosbítottam. Ekkor még nem foglalkoztam túlságosan az esettel, ezért a szombathelyi murvás hétvégén is rajthoz álltunk. Az ORC kategóriában harmadikok lettünk, nagyon jól éreztük magunkat a murvás hétvégén. Utána azonban egy-két hétig se felállni, se leülni nem tudtam normálisan.

Friedmann Zsolt ezután úgy döntött, hogy elérkezett az ideje egy komolyabb kivizsgálásnak. A fizioterapeutája azt tanácsolta, hogy a bajnokság további futamait hagyja ki, hiszen a kezelés és a rehabilitáció több hónapot vesz igénybe. Amennyiben így tesz, és megerősítik a gerince környékén található izmokat, akkor 2018-ban újra rajthoz állhat, ellenkező esetben viszont veszélybe kerülhet a ralis pályafutása.

– Ez a helyzet nagyon nehéz egy autóversenyzőnek, hiszen most azonnal beleülnék a Mitsubishibe. Ugyanakkor tudom, hogy türelemmel kell viselni ezt az időszakot, mert jövőre szeretnék teljes szezont futni – tekintett előre Friedmann Zsolt. – Azért fájdalmas az egész, mert a lehetőségeink adottak voltak arra, hogy végig ott legyünk a mezőnyben, másrészt az ORC értékelésben egyre inkább versenyképesek voltunk, amit a szombathelyi dobogó is visszaigazolt. Sőt, már a miskolci évadnyitón is remek részeredményeket produkáltunk, ami a folytatásra nézve mindenképpen optimizmussal tölt el.

Friedmann Zsolt nem csupán a gyógyulásra, a rehabilitációra fordítja az energiáját, hanem arra is, hogy előkészítse a következő esztendőre a biztos hátteret. Mind anyagi, mind versenylogisztikai szempontból szeretne előrelépni, mégpedig azért, hogy 2018-ban stabilan a katergória legjobbjai között tudjon autózni.

– Ebben a bajnokságban az már kevés, hogy megvan az autó, benevezünk és odaállunk a rajtvonal mögé – ismerte be Friedmann Zsolt. – A testi és a mentális felkészülés is nagyon fontos, erre pedig a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni, ezért nem is árt, hogy hat-hét hónapunk még van a következő éles versenyünkig. Az viszont könnyen elképzelhető, hogy nem fogok magammal bírni, és a Szilveszter Rally-ra összerakjuk magunkat. Bemelegítésnek mindenképpen jó lenne. Nagyon izgalmas lenne sokakban kérdőjeleket hagyni a technikával kapcsolatban, de nem élek ezzel a lehetőséggel. Kerek-perec ki tudom jelenti, hogy az R4-es Mitsubishivel és az ORC kategóriában képzeljük el a jövőnket a magyar ralisportban. Látjuk, hogy milyen anyagi terhet jelent a kategória ugrás, és egy esetleges R5-ös autó üzemeltetése. Ránk mérve ez a kabát nagy, az élmény szempontjából pedig ez is rendkívüli, úgyhogy maradunk a realitások talaján.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA