Franciaországban törvény készül az utcai szexuális zaklatás büntetésére

Los Angeles - Eltávolítja a szexuális zaklatással vádolt Harvey Weinstein nevét a hozzá kötődő televíziós sorozatokról a The Weinstein Co. produkciós vállalat, amely vasárnap közölte, hogy azonnali hatállyal kirúgta az Oscar-díjas filmmogult, aki eddig társelnöki posztot töltött be a cégnél. A Th...

Tovább a cikkhez