Francia Becsületrendet kapott Novák Katalin

Novák Katalin, aki korábban a Külügyminisztérium frankofón ügyekért felelős miniszteri biztosa is volt, a francia-magyar kapcsolatok előmozdításáért végzett sokéves munkája elismeréseként kapta a Becsületrendet.

A budapesti francia rezidencián tartott fogadáson Pascale Andréani budapesti francia nagykövet azt hangoztatta, az, hogy a Becsületrend nagykancellárja is eljött Budapestre, azt mutatja, mennyire nagyra tartják Novák Katalin munkásságát és a két ország kapcsolatait.

Benoit Puga szavai szerint Novák Katalin tevékenysége tökéletes példája azoknak, akik sokat tesznek Franciaországért, akiket – Bonaparte Napóleon szándékának megfelelően – azért tüntetnek ki, mert elkötelezetten segítik a francia kapcsolatokat, a frankofónia terjedését, és akik osztoznak a szabadság, egyenlőség, testvériség értékeiben.

A nagykancellár megfogalmazása szerint Novák Katalin élete jól mutatja azt, hogyan lehet egy háromgyermekes anya egyszerre aktív és talpraesett államtitkár is.

Novák Katalin egyebek mellett arról beszélt: bízik abban, hogy kitüntetése és a korábbi elismerések, amelyeket magyarok kaptak, azt is mutatják, hogy Franciaország is figyel Magyarországra, és az odafigyelés mellett meg is próbálja érteni.

Az államtitkár a szabadságot olyan értéknek nevezte, amelyért mind a magyarok, mind a franciák a vérüket adták. Az egyenlőségről azt mondta: a magyarok hisznek abban, hogy lehet egyenlőség a régi és új, a kicsi és nagy tagállamok között az európai közösségben. Hozzátette: a testvériség pedig a magyarok számára azt jelenti, hogy hiszünk az európai nemzetek közötti együttműködésben, a világ keresztény közösségeinek egymásrautaltságában.

Szerinte az, hogy milyen Európában fogunk élni, és hogy kik élnek majd ebben az Európában, hogy egyre több, vagy egyre kevesebb lesz bennünk a közös, nagy mértékben függ attól, hogy a franciák és a németek milyen döntéseket hoznak a jövőben.

AZ ünnepségen megjelent Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Trócsányi László igazságügyi miniszter, továbbá Elzbieta Rafalska lengyel család-, munkaügyi és társadalompolitikai miniszter, több nagykövet, Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége, Balog Zoltán, az Emmi volt minisztere és Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója.

Novák Katalin jelenleg az Országgyűlés Francia-Magyar Baráti Tagozatának elnöke. 2013-2014 között a Külügyminisztérium frankofón ügyekért felelős miniszteri biztosaként és a “Frankofónia Barátai” nagyköveti csoport alelnökeként dolgozott. Novák Katalin 2014-ben már megkapta a Francia Képviselőház emlékplakettjét.

A Francia Köztársaság Becsületrendjét (Ordre national de la Légion d’honneur) 1802-ben alapította Bonaparte Napóleon. Tavaly Magyarországról Grabócz Márta zenetörténész és Káel Csaba filmrendező, a Müpa vezérigazgatója vehette át a francia állami kitüntetést.

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA