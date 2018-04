Főzőklubot rendeztek cukorbetegeknek Hernádnémetiben

Az országban első alkalommal rendezett felnőtteknek speciális főzőklubot a Roche Magyarország Kft. Az Accu-Chek vércukormérőket és gyógyászati eszközöket gyártó cég természetesen olyan főzőklubot szervezett a hernádnémeti kastélyban, a helyi alapszolgáltatási központ munkatársainak együttműködésével, ahol szénhidrát számolás, és a megfelelő alapanyagok kiválasztása után készítettek olyan ételeket, amelyet cukorbetegek is fogyaszthatnak, miközben diabetikustól kaptak általános tanácsokat, illetve összeállíthatták a résztvevők a szakember segítségével a saját étrendjüket is. A főzőklubot Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata is támogatta és dr. Orosz Zsolt polgármester is részt vett rajta.

A rendezvényen szép számú érdeklődő vett részt, akik több mint fele nem cukorbeteg, de vagy a családjában küzd valaki a diabétesszel, vagy az egészséges étkezés, a megelőzés kapcsán szeretett volna tanácsokat kapni. Kicsák Mariann, a nyíregyházi megyei kórház dietetikusa, szaklapokba is rendszeresen publikál diétás recepteket. A főzőklubot azzal kezdte, hogy a betegségről beszélgetett a résztvevőkkel, hasznos információkat átadva közben. Hangsúlyozta, olyan betegségről van szó, amelyet elsősorban nem a kórházakban kezelnek, hanem magának a betegnek kell önkezeléssel, önellenőrzéssel, a szabályok betartásával szinten tartani. A két legfontosabb dolog ebben a mozgás és az étkezés.

A főzőklubon természetesen az utóbbihoz kaphattak hathatós segítséget a résztvevők. Csapatokba osztva a kapott receptek alapján készítettek el háromféle szendvicskrémet, illetve négy fajta úgynevezett mártogatóst, amelyekbe zöldségeket, kekszféléket lehet mártogatni és úgy fogyasztani. A jó hangulatú főzés után persze el is fogyasztották a résztvevők, amit készítettek, miközben személyesen is konzultálhattak a dietetikussal, illetve a cég jelen lévő szakembereivel, illetve tájékoztató segédanyagokat is kaptak a betegséghez.

ÉM-HI

