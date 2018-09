Fotók: Lear halála bemutató a Miskolci Nemzeti Színházban

A Miskolci Nemzeti Színház Játékszínében péntek este bemutatandó színpadi művet Enyedi Éva színész-dramaturg készítette, a darabot Keszég László rendezésében láthatja a közönség.

Szembesülés a halállal

A halál előtt az önmagunkkal való szembesítést, a keserű felismerést a szerepeiből ki-be lépő két színésznek, a zenés színész mesterség nagy tudóinak, Harsányi Attilának és Rózsa Krisztiánnak virtuóz játéka teszi átélhetővé, ugyanakkor szórakoztatóvá.

„A Lear halála egy ember utolsó előtti pillanatának kimerevített képe, függés élet és halál között. Azt mondják, a halál előtt lepereg előttünk az életünk. Ezt szeretnénk megmutatni, színházi nyelvre lefordítani – mondja Keszég László rendező. – Nagy bátorság kell ahhoz, hogy merjünk önmagunkba nézni, hiszen magunkat ismerjük a legkevésbé. Életünk természetes eleme az elmúlás, de félünk attól, hogy mi vár a túloldalon…”

„Ezt éli meg a színész is, amikor a pályája a végéhez közeledik: gyöngül a memóriája, másként dolgozik a színpadon, lelassul a figurákkal való munkában. Így emeltük be az előadásba annak a gondolatát is, hogy hogyan gondolkozik az elmúlásról egy fiatal, feltörekvő színész és egy idősebb, tapasztaltabb” – teszi hozzá.

Az utolsó percek

Harsányi Attila szerint Lear király történetén keresztül egy olyan ember utolsó perceit látjuk az előadásban, akit feldolgozhatatlan trauma ér, aki mindent elveszített és végképp elmagányosodott. „Lear eljutott odáig, hogy számára az egyetlen megoldás a halál, az eltávozás. De ahhoz, hogy békében, önmagunkkal kibékülve hagyhassuk itt az életet, el kell ülnie a halálfélelemtől felszínre törő emlékek, a magunkban elfojtott dolgok viharának. A halál előtti pillanatokban egyszer csak kinyílik bennünk egy csapóajtó, amin keresztül belelátunk a saját poklunkba, amivel szembe kell néznünk” – mondja a színművész.

Rózsa Krisztián bolond figurája az, aki szembesíti Leart az életével, hibáival, saját magával. „Bármennyire kegyetlennek is tűnik sokszor ez a figura, valójában ő segít abban, hogy Lear úgy mehessen el, hogy valódi békére lel: megbocsát a lányainak és megbocsát önmagának is. Ha így nézzük, a bolond az ő sorsa, végzete – magyarázza a színművész. – Az előadás egy furcsa, szürreális világot teremt, amit a vizuális effektek és a különleges hanghatások is erősítenek. Aki kedveli a Játékszín kísérletező jellegét, az mindenképpen nézze meg ezt az előadást, mert azt gondolom, valami újat, izgalmasat tudunk mutatni itt Miskolcon…”

