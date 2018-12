Fotók: Készülnek a bulira a miskolci hotelek

„Egyre többen kapcsolják össze itt-tartózkodásukat egy nálunk elköltött szilveszteri vacsorával, ezért sokan a City Hotel és a Drót Bisztró, illetve a Népkerti Vigadó szolgáltatásait egyaránt igénybe veszik, ahol idén nagyon jó évet zártunk” – osztotta meg Veres László az intézmények marketing és kommunikációs igazgatója és a Népkerti Vigadó létesítményvezetője.

„Hagyományosan kétféle zene közül válogathatnak szilveszter estéjén a vendégek. Az emeleten a konferencia teremben lesz élő koncert Csézyvel. Ezt követően kezdődik a táncos mulatság, svédasztalos vacsorával. A Drót Bisztróban pedig DJ biztosítja majd a retro dallamokat és tombolahúzást is tartunk értékes nyereményekkel. A Vigadó miután tavaly december 15-én nyitott, kezdetben még csak zártkörű rendezvényeket tartottunk. Az első nyilvános esemény, amit említhetek, éppen a szilveszteri parti. Ebben az esztendőben az eddigiekhez hasonlóan itt is svédasztalos étkezés lesz, tombola, és hasonló műsorra számíthatnak a bulizni vágyók mint a másik helyszínen, de Csézyn kívül Gulyás Szabina zenekara is játszik – tette hozzá.

Meglepetés fogások

Megtudtunk néhány háttér információt az ünnepi konyha kínálatáról is.

„A szilveszteri menüt Komáromi József chéf állítja össze, aki, hogy mindenki szép legyen a jövő évben, a tradicionális ételek – lencse, káposztaleves, virsli – mellett, valamilyen újdonsággal is kedveskedik. Az előételeket az asztalaikhoz kapják a vendégek, aztán a hidegtálakból bármikor csemegézhetnek és az egész vacsorát a töltött káposztás éjféli menü és pezsgőzés zárja” – foglalta össze.

A vendéglátóhelyek betáraztak a szilveszter fontos kellékeiből, van elegendő pezsgő, malac, virsli és elkészültek az édes finomságok is. Az asztali díszletek főpróbája is megtörtént. Minden adott ara, hogy ma fergetegesek legyenek a bulik.

ÉM-DA

