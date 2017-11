Fotók: Az egykori patinás DAM-vendégház

Ezek után arra voltunk kíváncsiak, milyen most az épület. Szerencsénk volt, a jelenlegi tulajdonos képviselője végigkalauzolt minket az egykori vendégházban. Először jutottam be az épületbe, és még így üresen, elhanyagolva, kiürítve is őrzi régi eleganciáját, még így is képes a betérőnek megmutatni valamit abból a letűnt korból.

A DAM-vendégházról készült cikk a szerdai Észak-Magyarországban olvasható.

Fotók a DAM-vendégházról:

