Fotók: 37 év után havazott a Szaharában

A Szahara az utolsó hely, ahol hóesésre számítanánk. Ez a világ egyik legszárazabb és legmelegebb pontja, ahol az évi átlaghőmérséklet 30 Celsius-fok. Az algériai Ain Sefra lakói viszont most arra ébredtek, hogy a vörös homokot fehér hó borítja. A meglepő jelenséget pedig egy fotós, Karim Bouchetata meg is örökítette. – Mindenki ámulva figyelte, ahogy hó esik a sivatagban. Nagyon ritkán fordul ilyen elő, a hó egy napig maradt meg, majd elolvadt – fogalmazott. Megjegyezte, Algériában legutóbb 1979 februárjában esett hó.

Úgy látszik, a tél nem csak minket, magyarokat, de még a sokat látott Kanadát is képes meglepni. A montreáli hóesésről készült videó legalábbis ezt mutatja: autók, buszok, a hókotró és a zsaruk is megjárták. A jelenetet több kamera is rögzítette, az összeállítás így elképesztően látványos lett.

Kékestetőn 25 éve nem volt ennyi hó novemberben. Így a korán érkezett télnek ott örültek igazán. Sokan kirándultak vasárnap a hegyekbe, hogy megcsodálják a látványt. Bánkúton, a bükki síparadicsomban is szokatlan a mennyiség.

Képzelje el, ahogy el akarja hagyni a házát, de a hó az útját állja. Nincs mese, elő a hólapáttal!

Hógolyózás, hóember készítés, vagy bármi más, amit a hóban lehet. Nincs kétségünk arról, hogy a télben a legjobb dolog a hó.

Nora, az oregoni állatkert jegesmedvéje korábban még soha nem látott havazást, de úgy tűnik, örül neki.

