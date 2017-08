Forrnak az indulatok a női röplabda körül Miskolcon

Egy hónappal ezelőtt jelentették be, hogy a DVTK családjában „újszülött leány” jött a világra, immáron röplabdázni is lehet majd a piros-fehéreknél. Az akkori sajtótájékoztatón több kérdés is megfogalmazódott, de néhány „tételre” – majd az idő eldönti alapon – nem kaptunk választ. Ezúttal megszólaltattuk az érintetteket, de a kép csak részben vált világossá.

A szabályok betartásával

A női röplabda ürügyén megkerestük annak a sportszervezetnek a vezetőjét, amelyik az elmúlt évtizedekben Miskolcon gazdája volt a sportágnak. Az MVSC elnöke, Illyés Miklós így vélekedett a helyzetről:

– A DVTK úgy alakítja a dolgát, hogy tőlünk próbálja meg átcsábítani a játékosokat, és ez néhány sportoló esetében nyilván így is lesz. Azok a hölgyek-lányok, akik az érvényben lévő szabályok betartásával menni akarnak, menjenek, abba nekünk nincs beleszólásunk, hogy a DVTK fizet-e nekik, és ha igen, mennyit.

Illyés Miklós főállásban a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjeként dolgozik, és tisztségéből eredően is „szót kért”.

– Nekünk az a fontos, hogy minél több gyerek röplabdázzon – folytatta. – Most bővül a kínálat, erősödik a hátország, így szélesednek a sportág alapjai, ez pedig rövid és hosszú távon is a műfaj javára válik.

Az egykori cselgáncsolimpikontól megkérdeztük, hogy az MVSC háza táján nem gondoltak-e a röplabdaszakosztály megszüntetésére, vagy a DVTK-val való fúzióra, amire ezt válaszolta:

– Ez fel sem merült bennünk.

Vizet prédikál

Az MVSC női röplabdacsapata az előző évadban, az élvonalból való búcsút követően az NB II-ben szerepelt, Kerekes Attila edző irányításával.

– A háttérben történő cselekedeteket inkorrektnek tartom – jelentette ki a civilben középiskolai testnevelő tanár, aki a Herman Ottó Gimnáziumban tanít és a sportiskolához is ezer szállal kötődik. – Toma Sándor, a DVTK szakmai igazgatója szó szerint nyomul a játékosainkra, ez pedig etikátlan dolog már csak azért is, mert Sanyi egykor az MVSC-ben volt vezetőedző. Az a véleményem, hogy a kollégám vizet prédikál és bort iszik. Azt már tudom, hogy felnőtt játékosaink közül Szajkó Tímea elmegy, rajta kívül nekem senki nem mondta, hogy távozik, igaz, azt sem, hogy marad. Arról felesleges beszélni, hogy kiket kerestek meg, és ezek a hírek igazak-e vagy sem. Keretünk tagjai közül azok, akik nem rendelkeznek érvényes szerződéssel, természetesen szabadon elmehetnek. A kialakult helyzetet egészségtelennek kell neveznem, bár az tény, hogy több városban kipróbálták már ezt a modellt. Azt támogatom, hogy a két klubban két szakosztály legyen, hiszen így több sportoló kerül a röplabdázás vérkeringésébe, de a rablógazdálkodás, az asztal alatti pofozkodás nincs az ínyemre. Úgy vélem, hogy akik eddig nem a röplabdából éltek, most majd ebből akarnak megélni.

Kerekes Attila ezt követően arról beszélt, hogy a jövőt illetően voltak ötletei, azt akarta, hogy az érintettek üljenek le, tárgyaljanak a folytatásról…

– Ebből azonban nem lett semmi – jegyezte meg az MVSC vezetőedzője. – A helyzetet ecsetelve úgy gondolom, hogy nekünk nem lesz komoly NB II-es csapatunk, az utánpótlás-nevelésünk azonban sínen van, míg a DVTK úgymond nulla utánpótlással rendelkezik. Viszont helytelen lenne, ha mással foglalkoznék, nekem, nekünk önmagunkra kell koncentrálnunk. Jelenleg építjük a csapatunkat, több játékossal állunk tárgyalásban – két új igazolásunk szinte bizonyosan lesz –, az azonban máris látszik, hogy nagyon fiatal átlagéletkorú gárdával vágunk majd a pontvadászatnak.

Türelmet kért

Természetesen megkerestük Toma Sándort, a DVTK röplabdázóinak szakmai igazgatóját is, aki azonban érdeklődésünket ezekkel a szavakkal hárította el:

– Pillanatnyilag még nem számolhatok be konkrétumokról, ugyanis három hétig nem voltam itthon. A fejleményekről egy-két nap múlva szívesen beszélek majd, addig türelmet kérek. Annyit leszögezhetek, hogy csapatunk lesz és az NB II-ben indulunk majd.

– Kolodzey Tamás –

