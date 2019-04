Forgassunk és társítsunk is!

Múlt heti Kiskert rovatunkban a vetés, ültetés kapcsán már érintőlegesen írtunk a vetésforgóról és a társnövényekről, olvasóink pedig azt kérték, hogy bővebben is írjunk erről a két nagyon egyszerű, ugyanakkor a termés tekintetében és a kórokozók elleni harcban lényeges módszerről.

Négy csoportban forgassuk

A jó termés tekintetében legalább akkora szerepe van a vetésforgónak, mint például a trágyázásnak vagy a növényvédelemnek. Ha ugyanazt a növényt ültetjük ugyanarra a helyre minden évben, akkor könnyebben kimeríti a saját, egyedi tápanyagigényét az adott területből. Ugyanakkor a saját kórokozói is könnyen elszaporodnak, hiszen minden évben ugyanott találják a táplálékukat.

De hogyan is használjuk a vetésforgót? Először is bátran készítsünk rajzot a kertünkről, fotózzuk le és jegyezzük, hová, melyik évben mit ültettünk. Nem kell minden növényt külön forgatni, hanem négy nagy csoportba foglalva őket érdemes minden évben máshová ültetni, így minden negyedik évben kerülnek ugyanarra a területre a rokonnövények. Van, aki ötéves vetésforgót alkalmaz, és az ötödik évben pihenteti a talajt.

A négy csoportból az első a levél, virág nevű, ezek a saláta, brokkoli, kelbimbó, káposzta, spenót, stb. A második a gyümölcs: paradicsom, paprika, tök, uborka, krumpli, kukorica, padlizsán. A harmadik a gyökér: répa, zöldség, hagyma, cékla, retek, paszternák. Míg a negyedik a hüvelyesek: bab, borsó, földimogyoró, zöldtrágyák. Ebben a sorrendben forgassuk őket, tehát a levelesek helyére kerüljön a gyümölcs, annak a helyére a gyökér, a gyökér helyére a hüvelyesek, míg az ő helyükre a levelesek és így tovább. Vannak olyan növények, amelyeknél nincs feltétlen szükség négy évre, ilyen a fejes saláta, mák, retek, aminél 3, illetve a csemegekukorica, amelynél 2 év a türelmi idő.

Védjék meg egymást

Ha meg szeretnénk védeni a növényeinket a károkozóktól, akkor a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb – egyben legtermészetesebb – megoldás az lehet, ha ezt egy másik növénnyel tesszük meg. Ennek egyik módszere, ha társnövényként használjuk őket, azaz egy területre, egymás mellé ültetjük őket, hogy az egyik kifejthesse a másik kórokozóira természetes riasztó, védekező hatását. De olyan növények is vannak, amelyek forrázatként vagy hideg vizes kivonatként használhatóak.

Így társnövényként például a bársonyvirág fonálféreg, a borsmenta cseresznyelégy, a csombor (borsikafű) fekete levéltetű, a fehér árvacsalán burgonyabogár, a kakukkfű levéltetű, káposztalepke, míg a paszternák csiga ellen védi a zöldségeinket, ezeket a növényeket ugyanis nem szeretik, így kerülik. Társnövényként és mulcsként is hasznosítható a zsálya káposztalepke, a körömvirág fonálféreg, illetve a sarkantyúka levéltetű, vértetű ellen, utóbbi teaként is használható. A társnövény mellett forrázatként is használhatjuk a metélőhagymát lisztharmat és varasodás ellen, illetve társnövényként és erjesztett léként a fokhagymát csiga, hangya, levéltetű, atka és szürke penész ellen. A csalán társnövény, trágyalé és hideg vizes kivonatként használható a levéltetű és a hangya ellen. Az erdei pajzsika pajzstetvek, vértetvek és szamócaeszelény ellen használható hideg vizes kivonat és hígítatlan formában. A fehér üröm forrázata hat az atka, földibolha, hernyó, almamoly és sárgarépalégy ellen. A fekete bodza teája a káposztalepkéket riasztja. A paradicsom főzete jó az atkák, levéltetű és káposztalepke károkozása megelőzésére. A rebarbara erjesztett leve a hagymalégy és fekete levéltetű ellen tesz jó szolgálatot. A torma forrázata a palántadőlést és a paradicsom baktériumos megbetegedését előzi meg. Széles a felhasználási lehetősége a gilisztaűző varádicsnak, amelynek forrázatát lemosó permetezésként vagy vegetációs időszakban a hideg vizes kivonatát használhatjuk, méghozzá a baktériumos betegségek, a lisztharmat, a rozsda, atka, málnabogár és szamóca-bimbólikasztó elriasztására vagy elpusztítására.

Horváth Imre

