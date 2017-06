Forgács Dávid az első érkező Diósgyőrben

Amiről elsőként hírt adtunk, azt hivatalosan a DVTK is bejelentette csütörtökön késő este: szerződtették az 1995. június 29-én Szegeden született Forgács Dávidot. A 179 centis bal oldali védő 15 éves kora óta Olaszországban futballozott, előbb az Atalanta-utánpótlásban, ahonnan tavalyelőtt a Pisa harmad­osztályú csapatába vezetett az útja, míg a most véget ért évadban a szintén a harmadik vonalban szerepelt Ancona labdarúgója volt.

Nem először csábította a Diósgyőr

Az előző évben az U21-es válogatottban rendszeres játéklehetőséget kapott az Európa-bajnoki selejtezőkön.

– Már korábban is hívott a DVTK, de akkor még élő szerződésem volt Olaszországban, most viszont szabadon igazolhatóként el tudtam fogadni az ajánlatot – mondta el Forgács Dávid a klub hivatalos honlapjának. – Bódog Tamás határozottsága, eltökéltsége meggyőző volt számomra, ezen kívül nagy motivációt jelentett számomra a meglévő, és az alakuló infrastruktúra, valamint a szurkolók lelkesedése. Korábban is követtem a magyarországi eseményeket, de miután elkezdett érdeklődni utánam a DVTK, fokozottan figyeltem, hogyan szerepel a klub. Szeretném, hogy a következő idényben is izgalmas legyen a DVTK számára a bajnokság hajrája, azonban bízom benne, hogy más célokért harcolunk majd.

Régóta figyelték

– Egy olyan, egykori korosztályos válogatott játékjogát sikerült megszerezni, aki a bal oldalon több poszton is képes meghatározó teljesítményt nyújtani – nyilatkozta Benczés Miklós sportigazgató. – Gyorsaságát, és támadó felfogását védőként is jól tudja kamatoztatni, de szélsőként is bevethető. Régóta figyelemmel kísérjük a pályafutását, tavaly személyesen is tárgyaltunk. Fellépésével meggyőzött, hogy komoly fiatalemberről van szó, azonban akkori klubja túl magas kivásárlási összeget határozott meg. Idén nyáron ez az akadály elhárult, és bár több hazai klub is csábította, nagy örömünkre minket választott. Sok sikert kívánok neki a DVTK-nál!

Névjegy

Név: Forgács Dávid

Születési idő: 1995. június 29.

Születési hely: Szeged

Magasság: 179 centiméter

Poszt: balhátvéd

Sikerei

U20-as világbajnoki résztvevő

U15-ös válogatott

U16-os válogatott

U17-es válogatott 9/0

U19-es válogatott 10/0

U20-as válogatott 6/1

U21-es válogatott 10/1

Pályafutása

2016/2017 Ancona 1905 (Olaszország, 3. osztály) 24/0

2015/2016 Pisa (kölcsönben, Olaszország, 3. osztály) 10/0

2010-2015 BFC Atalanta utánpótlás

2006-2010 Tisza Volán SC utánpótlás

