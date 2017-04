A szülő­föld iránti hűségről, az írói életútról és az irodalom iránti elkötelezettségről szólt Cathlyn Brook – azaz a Mezőcsáton élő Pataki Katalin – legújabb könyvének bemutatója. A szerző Mikóháza szülötte, és korábbi kisregényeiben is feltűnt már motívumként ez a szép kis zempléni település – most azonban a Lili regénye második fele itt is játszódik. Cathlyn Mikóházának ajánlotta a kötetét, melynek főhőse a történet szerint itt találja meg súlyos gondjai feloldását, és kap esélyt élete folytatására. Felbukkannak a regényben dél-borsodi karakterek és helyszínek – köztük Mezőcsát is –, de legfőképpen gondolatok a hitről, a családról, szerelemről, hivatásról, magyarságról. Mindemellett Lili könyve nem nehéz olvasmány – fordulatos, színes történet, benne a sors és a világ sokszínűségével.

A bemutatón a mikóháziak mellett számos más településről is voltak jelen a szerző munkássága iránt érdeklődők.

Szív közeli élmények

Valamennyiüket Gógh András polgármester köszöntötte, majd az író vette át a szót. A szív közeli élmények sorába tartozott az újra és újra megszólaló komolyzene – Cseh Katalin, Sztefanyuk Gabriella és Juhász Tamás tolmácsolásában – és a hozzászólók meleg gondolatai, melyeket erre az alkalomra szedtek csokorba. A szavak mellett virágcsokrok is díszítették a délutánt – ez utóbbiak a mikóházi görögkatolikus templomba kerültek virágvasárnapra. Lili pedig elindult a saját útján, hogy az olvasók kezébe kerüljön – vagyis mostantól a könyvesboltokban találkozhatunk vele.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA