Fontos útszakasz újult meg Sárospatakon

Átadták a Sárospatakot Cigánddal összekötő út három kilométeres felújított szakaszát Sárospatakon. A Bodrog-hídnál megtartott sajtótájékoztatón Aros János a zempléni város polgármestere arról beszélt, gyakran büszkélkednek azzal, hogy Sárospatak a térség idegenforgalmi központja, hiszen a legutóbbi adatok szerint a vendégéjszakák száma megközelíti a százezret. Azonban nehéz úgy fejleszteni a turisztikai kínálatot, hogy közben az utak állapota miatt nehéz megközelíteni a települést – fogalmazott a polgármester. Mint mondta, ezért örül annak, hogy idén több fontos útszakasz és járda is megújult Patakon. Kiemelte: évente 4-6 út és járda felújítására van mód a Magyar Közút Zrt. vagy a város beruházásában. Aros János reményét fejezte ki, hogy a Cigánd felé vezető út felújítását folytatja a közútkezelő, ugyanis ez az egyik legfontosabb városba vezető út, amit sokan használnak azok közül, akik Patakra járnak dolgozni, vagy a városban tanulnak a gyerekeik. Megemlítette azt is, hogy a városból a 37-es út felé vezető Wesselényi utcát az ott zajló csatornafelújítási munkák miatt csak márciusban aszfaltozzák le, és szintén jövőre újul meg a Herceg utca is, ami egyebek mellett a Végardó Fürdőhöz vezet. A polgármester köszönetet mondott a közlekedőknek azért, mert türelemmel viselték a munkálatok okozta nehézségeket.

Szakaszolva újítanak

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője elmondta, közel egy évtizede többen is küzdenek azért, hogy a cigándi út megújuljon.

– A több mint 30 kilométeres – a Bodrogközt és Tokaj-Hegyalját összekötő – út egy ütemben végrehajtható felújítására nincs pénz, ugyanis a becsült költségek a tízmilliárd forintot is meghaladhatják – mondta dr. Hörcsik Richárd. – Ezért szakaszolni kell a beruházást. Arra azonban van remény, hogy két nagyon rossz állapotú szakasz a közeljövőben megújuljon.

Az országgyűlési képviselő emlékeztetett rá, hogy választókerületében az utóbbi hónapokban 28 kilométernyi út kapott új burkolatot.

Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy Borsod-Abaúj-Zemplénben idén a 2600 hosszú úthálózatból 165 kilométer újult meg, ami jó aránynak mondható. Ráadásul ebben több híd is benne van abból a hétszázból, amely a kezelésükbe tartozik. Hozzátette, a most átadott beruházásnak a sárospataki Bodrog-híd megújítása is része volt.

