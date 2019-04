Fontos munka a kapálás

Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Nemcsak a legegyszerűbb, de a leghasznosabb felhasználási mód is. A fáradhatatlan munka gyümölcse nemcsak az újjászületett kert, hanem a rengeteg zöldhulladék is, amely kincset ér. Ne égessünk! Az elmúlt hetek és az előttünk állók is olyan kerti, udvari munkákat...

Tovább a cikkhez