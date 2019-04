Fontos levelet visz a postás

Április 30-áig kell megküldenie a középiskoláknak a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Van olyan diák, aki már kézhez kapta, a legtöbbekhez viszont még csak a napokban csenget majd a postás.

Az iskolák többsége már közzétette honlapján a felvett diákok listáját. Erről számolt be lapunknak az a neve elhallgatását kérő szülő is, akit szerkesztőségünk kérdezett.

„Lányom több iskolába jelentkezett, és szinte mindenhová felvették, van miből választania. Öröm, hogy az általa leginkább vágyott gimnáziumba is felvették, üröm viszont, hogy nem arra a szakra, ahová eredetileg szerette volna.” Az édesanya elmondta, mindenképpen fellebbezni fognak, már csak azért is, mert a hírhedt idei írásbeli meglehetősen megviselte az egész családot.

Súlyt tesz a diákokra

„Vegyesen éltük meg az elmúlt hónapokat, mert nagyon sokat készültünk az írásbe­lire, matematikából még különtanárhoz is járt a lányom, mert az nem megy neki olyan jól. A sors fintora, hogy végül nem ezzel, hanem a magyarral volt gond, pedig ott is rengeteg korábbi tesztet kitöltöttünk, és rendre maximum ponthatár körül teljesített. Az írásbelin viszont korántsem, ami sokkoló volt számára, és mi is el voltunk keseredve. A szóbelin szerencsére sokat javított, ennek is köszönhető a viszonylagos jó szereplés, és ezért fogunk fellebbezni, hátha pozitívan bírálják el. Így nemcsak a gimnázium, de még a szakirány is olyan lehetne, amilyenre vágyott!”

Az általunk megkérdezett szülők és diákok is egyetértettek egyébként abban, hogy nagy súlyt tesz a diákokra a központi írásbeli.

„A baj az, hogy egyetlen adott pillanatban kell jól teljesíteni, és ez a körülbelül két óra meghatározhatja az érintett diák következő négy évét” – tette hozzá az előbbi anyuka.

Nem vitatkozott az állítással a Herman Ottó Gimnázium igazgatóhelyettese sem. Dudás Imre viszont úgy látja, a gyerekek szempontjából ez a legigazságosabb rendszer.

Igazságos rendszer

– A központi írásbelinek köszönhetően minden iskola úgy kezeli a jelentkező gyerekeket, mintha első helyen jelölték volna meg az intézményt. Ennek viszont ára van, sokkal hosszabb idő, amíg feldolgozzák az eredményeket – mondta Dudás Imre.

Az intézményvezető-helyettes azt mondta: amennyiben az adott intézménytől nem a várt eredményről kaptak értesítést, mindenképpen érdemes fellebbezni.

„Nyilván a tankerület dönt arról, hogy melyik fellebbezést fogadják el és melyiket nem, de a korábbi gyakorlat alapján az elutasító határozatokat lehet vitatni. Nálunk is fordult már elő olyan, hogy egy diákot nem arra a szakra vettek fel, amire a leginkább vágyott, a fellebbezést viszont pozitívan bírálták el, és végül átkerült a számára kedvesebb szakra.”

Olyan nincs, hogy nincs

Kíváncsiak voltunk végül arra is, mi van azokkal a diákokkal, akiket esetleg sehova nem vettek fel. Mikitáné Újjobbágy Erzsébet, a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola igazgatója elmondta, annyira azért nem eszik forrón a kását, mert van második kör is.

– Kicsit olyan ez, mint a felsőoktatásban az augusztusi pótjelentkezés. A rendes eljárás után a középiskolák nyilvánosságra hozzák a még szabad helyeiket, és ezekre lehet pályázni. Ha ez sem sikerül, még mindig ott van a Köznevelési Hídprogram, tehát olyan azért tudtommal nem szokott előfordulni, hogy valakit egy középiskola sem vesz fel – hangsúlyozta.

– Tajthy Ákos –

