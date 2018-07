Fontos, hogy mikor, mennyit alszunk

Nyári időszakban könnyen felborulhat az alvási ritmusunk, a hőség, de akár az utazás is kizökkenthet minket. Nemrégiben tudományosan is igazolták, hogy az alvás nemcsak gyógyít, de annak hiánya akár súlyos károsodásokat is okozhat. Növeli a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Nyaralásra, pihenésre mindenkinek szüksége van, mert ilyenkor tudunk segíteni a szervezetünknek abban, hogy feltöltődjön. Ám ha valakinek otthon is problémát okoz az alvás, ha hajlamos érzékenyen reagálni a környezetváltozásra, akkor jól teszi, ha megfogadja az alábbi tanácsokat, hogy az utazása pozitív élményekkel záruljon, és kipihenten tudjon visszatérni a munkába.

„A hőség, a más időzónába tervezett pihenés, a váltás, az idegen környezethez, fekhelyhez való hozzászokás jelentősen befolyásolhatják az alvást. Sokan ilyenkor nemcsak kevesebbet, de rosszabbul is alszanak. Állandósulhat a nappali fáradtság, álmosság, ingerlékenység, a figyelem és a koncentráció zavara” – figyelmeztet dr. Gellér László professzor, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika elektrofiziológiai részlegének vezetője, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökségi tagja.

Hogyan segíthetünk?

Az alváshoz ideális hőmérséklet 20 Celsius-fok közelében van, amit ilyenkor csak klíma­berendezés segítségével és csupán átmenetileg tudunk elérni. Ezért inkább arra törekedjünk, hogy a kinti hőmérsékletnél 6-8 Celsius-fokkal legyen hidegebb a hálószoba levegője. Akinek egészségügyi vagy egyéb okokból nem áll módjában a klímaberendezés használata, teregessen frissen mosott, vizes ruhákat a hálószobába, vagy használja az antik görögök bevált módszerét: napközben és éjszaka is tegyen nedves lepedőket a zárt ablakok elé!

Mivel az elalvás egyik feltétele a testhőmérséklet csökkenése, könnyebben el tudunk aludni, ha lehűtjük a testünket. Erre a legegyszerűbb módszer a zuhanyozás. Azonban ne hideg, hanem inkább langyos vízben zuhanyozzunk, mert a hideg víz gyakran éppen ellenkező hatást vált ki: felébreszt. A törölközést pedig érdemes picit félvállról venni, és csak épphogy áttörölni magunkat.

Kávét, alkoholt ne!

A vacsorát időzítsük úgy, hogy a szervezetünknek legyen elég ideje az emésztésre. Vacsorázzunk lefekvés előtt 2-3 órával, és kerüljük a zsírosabb, nehéz ételeket.

Az esti órákban már ne fogyasszunk koffeintartalmú italokat és egyéb élénkítő hatású ételeket, étcsokoládét, kakaót. Késő este kerüljük az alkoholfogyasztást is.

A repülőn igyunk elegendő vizet, de az alkoholtól és a koffeintartalmú italoktól tartózkodjunk! Landolás után, ha érkezéskor nappal van az adott országban, mindenképpen menjünk ki a szabadba, igyekezzünk annyi időt a természetes fényben tölteni, amennyit csak lehet. A természetes fény szintén segíthet átállítani a biológiai óránkat, és az új időzónához igazítani szervezetünk melatonin­termelését.

