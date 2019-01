Fontos falusi fejlesztések

A 2018-as esztendő nem csak Putnokon, hanem a környező falvakban is számos beruházásról, fejlesztésről szólt. A települések igyekeztek kihasználni az uniós és állami pályázatok nyújtotta lehetőségeket, ennek köszönhetően több olyan projekt is megvalósult, amelyet önerőből a kis önkormányzatok képtelenek lettek volna megvalósítani. Ebből gyűjtöttünk össze egy csokorra valót, természetesen a teljesség igénye nélkül.

Óvoda és templomfelújítás

Beszámoltunk róla, hogy Alsószuhán közel hatvanmillió forint felhasználásával felújították a falu óvodáját. Ebből az összegből az épület állagjavítása mellett energetikai korszerűsítést is végrehajtanak. Ugyancsak a projekt keretében újult meg a gyerekek számára rendkívül fontos játszóudvar. A fejlesztéssel kapcsolatban Nagy Károly polgármester hangsúlyozta: nem csupán a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek javultak, de ezzel erősödött a település népességmegtartó ereje és a nők munkaerő-piaci részvételét is segíteni tudta a beruházás.

Szintén a nyári hónapokban kezdődött el – azóta egyébként már be is fejeződött – a rekonstrukciós munka az Imolai Református templomnál. A közel 40 milliós fejlesztéssel kapcsolatban Szűcs Hajnalka református lelkész megjegyezte: a kivitelező kicserélte a tetőhéjazatot, valamint a harangtorony héjazatot is. Az elnyert támogatási összegből a vakolást, a lemezelést, a festést és a nyílászárók cseréjét is megvalósították a nyári és a kora őszi időszakban. Az Imolai Református templom késő barokk stílusban, 1785-ben épült. Festett famennyezete és karzatai rögtön ezután készültek el, amit azóta is féltve őriz az egyházközösség.

Új híd

Most már hónapok óta tart Sajópüspöki határában a Sajó folyón átívelő közlekedési híd építése. A 25-ös főközlekedési úton az építmény tartószerkezete életveszélyessé vált, ezért elkerülhetetlenné vált az új átkelő építése. A kivitelező lassan a munkálatok végéhez ér, de jelenleg is lámpás irányítás mellett, a nyári hónapokban telepített ideiglenes átkelőn halad a forgalom. Az új átkelőt azonban rövidesen birtokba vehetik majd az autósok, a kerékpárosok és a gyalogosok, amelyre az állam nagyságrendileg 700 millió forintot biztosított.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA