Fontos: a reggeli se maradjon ki soha

Számos felmérés hívta fel már a figyelmet arra, hogy reggeli hiányában csökken a teljesítőképesség, ugyanakkor nő az elhízás veszélye, ennek ellenére még mindig tetemes azon gyerkőcök száma, akik üres hassal indulnak neki a napnak. Nagyon fontos, hogy még iskola előtt, mindig teremtsünk alkalmat a reggelire, ugyanis ez az étkezés ideális esetben a napi szükséges energiabevitel 20 százalékát biztosítja. Természetesen reggel is a minél változatosabb étkezés a javasolt gabonafélékkel, pékáruval, teljes értékű fehérjeforrással, zöldséggel, gyümölccsel, de a folyadékról se feledkezzünk meg.

A változatosság gyönyörködtet

Csakúgy, ahogy a reggelinél, a tízórai szendvics esetén is fontos, hogy tápláló legyen. Jó, ha teljes kiőrlésű pékáruból készül – rozsos, korpás, sokmagvas kenyérfélét válasszunk, ám ha a gyerek a fehér változatokért van oda, felezhetjük a szendvicset egy ilyen, egy olyan karéjra. És ha már teljes kiőrlésű: kekszből is ilyet válasszunk akár boltból ­vesszük, akár mi magunk sütjük ezeket a sós és édes finomságokat. A szendvicsbe kerüljön friss zöldség is akár reszelt formában, és sajtot is tegyünk bele. Ez utóbbi hiányában, egyéb fehérjeforrásként egy kis joghurt sem árt a tízórais dobozba. Ha pedig el akarjuk kerülni az egyhangúságot, készítsünk otthon például különféle krémeket húsból, tojásból, zöldségből.

Az ételcsomagolás szabályai

Ha azt szeretnénk, hogy a tíz­órai az elkészítés után pár órával is kívánatos legyen, figyeljünk arra, mibe helyezzük el. Az egyszerűbb szendvicseknél a szalvéta–nejlonzacskó kombináció jó választás lehet, ha pedig krémmel ízesítettük a szendvicset, először mindig fóliába bugyoláljuk bele, majd jöhet a szalvéta és a zacskó. A környezettudatosság zászlaja alatt választhatunk textilszalvétát és ökológiai zsákot is. A doboz is praktikus megoldás, főleg azok, amelyek elférnek a táskában és alkalmasak arra, hogy elkülönítsék például a joghurtot a szendvicstől.

A helyes kézmosásról

Még időben szoktassuk rá a gyereket a higiénia alapvető lépéseire, hogy ezek rutinszerűen épüljenek be a mindennapjaikba, és így az iskolában se maradjanak el. Különösen fontos ez annak a kutatásnak a fényében, amely rámutatott: az alsósok közül 34 százalék, a felső tagozatosak közül mindössze 16 százalék az, aki kezet mos az iskolában és használja a mosdót. Az otthoni kézmosásnál megfordul az arány, a felső osztályt végzők többet mosnak kezet (84 százalék) szemben az alsó tagozatosokkal (64 százalék).

Pedig nagyon fontos lenne, hogy a suliban is, főleg evés előtt, illetve mosdóhasználat után, rendszeresen kezet mossanak. A jó kézhigiénia csökkentheti a hasmenésért, hányásért és egyéb fertőzésekért felelős kórokozók számát.

ÉM

Mit vigyen a gyerek tízóraira? Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Sok anyukának örökös fejtörést okoz, hogy mit pakoljon a gyereknek tízóraira… A jó tízórainak rengeteg mindennek kell megfelelnie: legyen tápláló, de ­könnyű, minőségi, de nem túl drága, jól lehessen cipelni és ne tartson sokáig elkészíteni. Íme, néhány javaslat. ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA