Folytatódik a vasúti pálya korszerűsítése Miskolcon

A Budapest–Hatvan–Miskolc vonal felújítása év elején kezdődött, folyamatosan halad a kivitelezés.

– A felújítás jelenlegi üteme november 15-ig, a következő pedig a december 8-i menetrendváltásig tart. A munkálatok továbbra is zajlanak a Rákos–Pécel szakaszon, valamint a gödöllői állomáson, de megkezdődött a munka Aszód és Hatvan között, valamint az aszódi állomáson is – mondta lapunknak a MÁV-Csoport szóvivője. Lőcsei Virág elmondta, a munkálatok mostani szakasza miatt az Intercity járatok átmenetileg gyorsvonati kocsikat is továbbítanak. Emiatt a járatok menetideje átlagosan 20-30 perccel nőhet.

ÉM-TÁ

