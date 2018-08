Folytatódik a szúnyoggyérítés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján azt közölte, az országos szúnyoggyérítési program előző hetében a tervezett programon felül megkezdték a korábbi hőségriadó miatt elmaradt légi kezeléseket. Vas megyében, Baja és Mohács térségében, a Velencei-tónál, a Szigetközben, Szekszárd térségében és a Tisza-tónál pótolták az elmaradt munkálatokat. A Balatonnál és a Dráva mentén megtörtént a légi gyérítések legnagyobb része, de néhány part menti településen csak a hétvégén tudták volna elvégezni a permetezést, ezeket az ünnepi hosszú hétvége rendezvényeire tekintettel a következő hétre halasztották. Szolnokon és több szomszédos településen szintén kérték a gyérítések átütemezést az augusztus 20-i, ünnep utáni időszakra.

A dunavirágzás befejeztével a következő napokban a Dunakanyar és a Csepel-sziget településein, Budapesten, valamint a dunaújvárosi régióban is folytatják a kérészrajzás miatt elővigyázatosságból felfüggesztett szúnyoggyérítéseket. Zala megye számos településén jeleztek a szakértők és az önkormányzatok is jelentősebb szúnyoginváziót, így ezeken a helyeken ismételt kezeléseket végeznek a szakemberek. Az elmúlt hetek szárazabb időjárásának köszönhetően több településen is folyamatosan mérséklődött a szúnyogártalom.

A www.katasztrofavedelem.hu oldalon elérhető a szúnyoggyérítés heti programja, vagyis az, hogy melyik településen, melyik napon permeteznek. Az önkormányzatok a központi program mellett saját költségvetésük terhére önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést.

ÉM

