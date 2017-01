Folyamatosan szépítik a perei óvodát

Blaskó István, aki 2010-től vezeti polgármesterként Perét, az elmúlt évekre visszatekintve kiemelte, hogy már a Start Közmunkaprogram indulásától egymásra épülő, értékteremtő programokat végeznek.

Megtudtuk azt is: közösségi házat is kialakítottak Perén, ahol a rászorulóknak tisztálkodási lehetőséget biztosítanak és a gyerekek hasznos szabad­idő eltöltését teremtették meg. Az önkormányzati hivatal épületén a külső és belső felújítást végezték el.

Három hektár bodza

– A közfoglalkoztatási program keretében az óvodaépület felújítása folyamatban van, ősszel pedig három hektár új bodzaültetvényt is telepítünk – folytatta Blaskó István. – Településünk szépítésén is folyamatosan dolgozunk az idelátogató turisták és a helyiek megelégedésére.

A település vezetője elmondta azt is, hogy négy pályázatot nyújtottak be, többek között új óvoda- és bölcsődeépítésre, a Közép-Hernád Völgyi VÍZ-CSÖPPEK egy turisztikai pályázat, amely magában foglalja a Hernád folyó mentén kajakozási lehetőséget és kikötők kiépítését, ezt négy település összefogásával szeretnék megvalósítani.

A volt iskola külső homlokzatát, valamint tetőfelújítását tervezik, és egy sportudvar kialakítására is pályáznak.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA