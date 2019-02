Folyamatosan nő az e-autó-töltők száma városunkban

Egyre több elektromos autó közlekedik a hazai utakon. A szakemberek szerint ráadásul a népszerűségük a következő években tovább nő majd, köszönhetően annak is, hogy az elmúlt év októberétől egyszerűbb állami támogatást igényelni ezekre a járművekre. Ahogyan a kocsik, úgy az e-töltőállomások száma is folyamatosan nő az országban és Miskolcon is. A polgármesteri hivatal a napokban jelentette be, hogy további e-autó-töltőket telepítettek az elmúlt hetekben a városban.

A mostani fejlesztés során nyolc egy-, illetve kétállású töltőt telepítettek a Patak utcai mélygarázsba, a belvárosban 4 helyen – Dayka, Palóczy, Régiposta, Kandia utcai –, valamint két miskolctapolcai és a Diósgyőri várnál lévő parkolóban. Júniusig pedig a Búza téren is kiépül egy gyorstöltő – írta a miskolci sajtóosztály. A városháza szerint az új töltők telepítésével nem csupán a helyi elektromos autók töltése a cél, hanem igyekeznek kiszolgálni az elektromos és hibrid autókkal érkező turistákat is.

Helyieknek, turistáknak

– A miskolci e-töltőhálózat fejlesztése az idegenforgalom és az átmenő forgalom számára is nagy jelentőségű. Most már éves szinten több száz olyan vendég is érkezhet városunkba, akik a forgalmas turisztikai célállomásokon, mint például a belváros, Miskolctapolca vagy a Diósgyőri vár, az egyedülálló látnivalók megtekintése közben feltölthetik e-autóikat – mondta Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere.

Az elektromos autók töltésére szolgáló berendezések telepítésében egyébként korábban is élen járt a város, hiszen eddig hét darab e-töltő működött, ezeket cégek, vállalatok telepítették. Az első ilyet még 2012-ben az ÉMÁSZ székháza előtt, a Dózsa György utca elején található parkolóban helyezték ki. Mára e-autó-töltő működik még az Ady-hídnál található belvárosi bevásárlóközpont mélygarázsában, a Déli Ipari Parkban egy járműipari cég parkolójában, az egyik Szentpéteri kapui benzinkúton, valamint Lillafüreden és Miskolctapolcán, ahol három szálloda mellett vannak e-töltők. Ezen felül van még az újonnan telepített nyolc.

Könnyű keresni

Azt egyébként, hogy mely városban hány ilyen berendezés található, több internetes oldalon is meg lehet találni. Ilyenek például a Holtöltsek.hu és a Villanyautósok.hu (Elektoromos autótöltés/Hol töltsek? menüpont) oldalak, szerkesztőségünk viszont az utóbbit ajánlja, mert míg az először említett portálon mindössze az ÉMÁSZ előttit, a másodikon viszont majdnem az összes ilyen állomást megtaláltuk.

További előnye a Villany­autósok.hu-nak, hogy azt is jelzi, mely e-töltők vehetők igénybe ingyen, és melyekért kell fizetni. A térítésmentes állomásokat zöld, a fizetősöket sárga marker jelzi.

A hírek szerint egyébként rövidesen további e-autó-töltőkkel gazdagodik Miskolc (is). Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. keddi tájékoztatása szerint ugyanis az egyik nagy sportszerforgalmazó áruház parkolóiban (a miskolci üzletük a keleti kapuban található) év végéig további ilyen töltőket telepítenek.

Tajthy Ákos

Díjmentesen parkolhatnak

A miskolci parkolókban már 2017. január 1. óta díjmentesen parkolhatnak a zöld rendszámmal felszerelt környezetkímélő autók. Ugyanakkor megkezdődött az elektromos autók folyamatosan növekvő száma miatt szükséges országos és helyi szabályozás kidolgozása. E jogszabályok elkészüléséig az e-töltés jelenlegi írott és íratlan szabályait betartva lehet használni a nyolc új miskolci közcélú e-autó-töltőket is.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA