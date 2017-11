Folyamatosan építkezik a Sajóvölgye Focisuli

A megalapítástól számított eddig eltelt hat esztendő alatt nagyon sok minden történt a Sajóvölgye Focisuli életében. Többnyire pozitív, építő jellegű dolgok, a kemény munkának köszönhetően pedig remek színvonalú, országosan is elismert utánpótlásbázissá nőtték ki magukat. Egyre több az igazolt sportolójuk, de ami ettől is fontosabb: napról-napra, hétről-hétre, több mint négyszáz gyereket mozgatnak, versenyeztetnek a különböző sorozatokban.

Minden korosztályban

– A Sajóvölgye Focisulinál elvégzett tevékenységünkről remek visszaigazolás, hogy milyen sok gyerek foly­tatja labdarúgó-pályafutását NB I-es klubok akadémiáin, korosztályos csapataiban. A Debrecennek, a Diósgyőrnek, a Mezőkövesdnek is több fiatalt adtunk, akik előtt szép jövő állhat. Előbb-utóbb biztos, hogy többen bemutatkozhatnak majd az élvonalban, de akár külföldi csapatokban is megállhatják a helyüket – szögezte le Kádár Zsolt, a Sajóvölgye Focisuli szakmai igazgatója. – A megyei válogatottakban mindig van Sajóvölgyés fiatal, a nagypályás U-s gárdáink pedig folyamatosan jól szerepelnek a bajnokságokban.

Tavaly az U14-es és az U15-ös korosztályunk a táblázat élén végzett, és erre idén is megvan az esélyük. Ez számunkra öröm, büszkeség, de hozzá kell tenni, hogy viszonylag kevés komoly riválisunk van. Az idősebbek, a 17 és a 19 évesek is rendre dobogósok, ahol azért jóval nagyobb a konkurencia. Az U13-as csapatunk is nagypályázik, az egy évvel kisebbek viszont még 8+1-es létszámban, a két tizenhatos között kialakított pályán futballoznak. Ez egy nagyon jó fejlődési lehetőség számukra, mint ahogyan azok a tornák, fesztiválok, ahol az U7, az U9 és az U11 képviseli a focisuli színeit.

A szakmai munka mellett az infrastrukturális fejlesztések is szembetűnőek. A 26-os főút mellett, Putnok határában folyamatosan épül, szépül az utánpótlás-nevelő központ, amelyre az elmúlt három esztendőben nagyságrendileg 800 millió forintot fordíthattak.

Plusz 200 millió

– A nyár végén kaptunk 200 milliós állami támogatást, amelynek a felét a putnoki létesítményre kell fordítanunk – folytatta Kádár Zsolt. – Ebből a rendelkezésre álló forrásból plusz parkolókat építünk, belső térvilágítást alakítunk ki, összesen hatszáz fő befogadására alkalmas lelátók épülnek a centerpálya szélén, mégpedig azért, hogy a hozzánk érkező szülőket, szurkolókat a lehető legszínvonalasabban ki tudjuk szolgálni. A gépparkunk tárolására, karbantartására alkalmas helyiséget is kialakítunk, de tervezünk egy büfét is, ugyancsak a kiszolgálás színvonalának növelése érdekében. Ha ezekkel a fejlesztésekkel végzünk, akkor valóban minden igényt kielégítő bázisa, utánpótlás-nevelő központja lesz a Sajóvölgye Focisulinak Putnokon.

