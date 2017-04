Folyamatos fejlődésben Sajókaza

Az elmúlt években szerencsére jelentős és látványos fejlődésen ment át a település, komoly beruházásaink valósultak meg – mondta Stefán László, Sajókaza polgármestere. – Az egyik, egyben legfontosabb a nyolcszázötven millió forintból megépült szennyvízhálózatunk átadása volt. Sikerült új óvodát építenünk, az orvosi rendelőt, a védőnői szolgálatot és a fogorvosi rendelőt pedig bővítettük. 2016-ban befejeztük az iskolánk és a konyhánk 550 millió forintból megvalósult fejlesztését is. Az önkormányzatunk felelős gazdálkodásának köszönhetően sosem szorultunk hitelfelvételre, ennek köszönhetően az adósságkonszolidációs pályázat első körében elnyertünk 58 millió forintot. Ebből felújítottunk három járdát, két utat és megépítettünk két új utat.

Igyekszünk mindent megtenni, hogy a település képe szép legyen.” Stefán László

Számos pályázat

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy 2016-ban már a következő ciklus beruházásainak előkészületeire is koncentráltak.

– Számos pályázatot beadtunk, melyek elbírálása folyamatban van – tudtuk meg. – Ezek pedig a szabadtéri sporteszközök kialakítását, a belvízelvezetés javítását, a Sólyom-telepi tagóvoda felújítását, illetve az Idősek Nappali Szociális Központjának bővítését célozzák meg.

A település vezetője elárulta, hogy jelenleg 98 embert foglalkoztattak közmunkában: a hagyományos közfoglalkoztatási program mellett az útkarbantartásban és a helyi sajátosság, valamint illegális szemétlerakásnak felszámolására szerződtek és adnak munkát a rászoruló helybelieknek.

Stefán László a 2017-es tervekről elárulta, hogy folytatódni fognak az út- és járdafelújítások, erre az adósságkonszolidáció második ütemében elnyert 155 millió forint nyújt fedezetet, ebből megvásároltak egy ingatlant is, a volt pékség épületét, mely megkönnyíti majd az önkormányzat üzemeltetését és a közmunkások elhelyezését, illetve foglalkoztatását. Idén fejezik be a Radvánszky-kastély felújításának második ütemét is. Ebből az összegből fogják fedezni a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát.

– Hasznunkra vált a kastély felújítása, hiszen számos rendezvénynek adhat otthont az épület – jelentette ki a polgármester. – Egyébként is fontosnak tartjuk a közösségi találkozókat: idén már megrendeztük a hagyományos Radvánszky Napot, „telt házzal” és rekord nevezéssel a II. Sajókazai Borfesztivált, melyet meglátogatott Riz Gábor országgyűlési képviselőnk is. 2017-ben ismét szeretnénk csatlakozni a Kolorfesztiválhoz, a saját költségvetésünkből szakítunk arra, hogy egy előadóművészt tudjunk majd fogadni.

ÉM-PA

Energiahatékonyan

– Intézményeink működtetésében törekszünk az energiahatékonyságra, jelenleg négy önkormányzati fenntartású létesítményünkben működik napelemes rendszer. Ha bevételeinket nem is tudjuk növelni, próbáljuk a kiadásainkat csökkenteni – mondta Stefán László. – Hamarosan megkezdjük a virágosítást, igyekszünk mindent megtenni, hogy a település képe szép legyen.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA