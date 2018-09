Folyamatos a fejlesztés és a korszerűsítés az ózdi kórházban

Az elmúlt években tudatos, tervszerű fejlesztés zajlik az ózdi Almási Balogh Pál Kórházban. A legnagyobb beruházás az új reumaszárny építése volt, de azóta belső parkolóval, saját CT-berendezéssel, számos gép– és műszerbeszerzéssel javult a betegellátás színvonala. Ezeket a beruházásokat döntő többségében pályázati forrásból valósította meg az egészségügyi intézmény vezetése. A jelenlegi uniós ciklusban több mint 1 milliárd forint érkezett és érkezik az intézményhez, amely nagyon fontos, hiszen a városban és a környező falvakban nagyságrendileg 80 ezer ember egészségügyi ellátását kell biztosítaniuk.

Örülünk, hogy megkezdhetjük a baba- és családbarát szülészet kialakítását.” Dr. Bélteczki János

Javul a színvonal

– Minden egyes futó pályázatunk nagyon lényeges, hiszen a kórház felszereltségét, ellátottságát tudjuk javítani – fogalmazott a projektekkel kapcsolatban dr. Bélteczki János, az Almási Balogh Pál Kórház igazgatója. – A beszerzések különböző fázisban tartanak, mivel ez a projekt rendkívül széles spektrumot ölel fel. Számos orvostechnikai eszközt, berendezést tudunk vásárolni, de bútorokkal és számítógépekkel is gazdagodik a kórházunk. Annak is kimondottan örülünk, hogy megkezdhetjük a baba- és családbarát szülészet kialakítását, amelyre ugyancsak pályázati forrásokat felhasználva nyílik lehetőségünk.

A tervek elkészültek

Az esztendő elején az Almási Balogh Pál Kórházzal kapcsolatban azt is bejelentették, hogy új mentőállomás épülhet a városban, folytatva ezzel a tervszerű tömbösítést, ami ugyancsak a betegellátás színvonalát javíthatja, adott esetben gyorsíthatja is. A kormány több mint 250 millió forintot biztosított arra a célra, hogy országos viszonylatban 21 új állomás tervezését elvégezzék. Ebben az ózdi is helyet kapott. A munka első szakasza befejeződött, most várják az újabb pozitív fejleményeket.

– Ez a fejlesztésünk is folyamatban van, de egyelőre konkrét időpontot az építés kezdetével kapcsolatban még nem tudok mondani – folytatta dr. Bélteczki János. – Annyi biztos, hogy a kivitelezési terv elkészült, az ütemezésről azonban egyelőre nincs információnk. Ózdnak új mentőállomása lesz, ez ténykérdés, ami egy év­tizedek óta fennálló nehézséget old majd meg. Bízom benne, hogy a folytatással kapcsolatban rövidesen konkrétumokkal tudok majd szolgálni.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA