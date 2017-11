Fogszabályozás?- Adamantin Kft!

A kivehető készülék: általában gyermekek esetében használatos, mert ebben a korban még az egész ember, a fogak, az állkapocs is növésben van. Ilyenkor a formálás és szabályozás egyszerűbb és hatékonyabb is, mivel a növésben lévő testrészek sokkal könnyebben formálhatóak, mint a már kifejlődöttek. Ez a megoldás azért is fontos ebben az életszakaszban, mert így lehet szabályozni az állcsont növekedését. Ezt a típusú készüléket használják alvás közben és napközben is, meghatározott óraszámban. A mai készülékeknél már választható a szín, könnyebben tisztíthatóak, jóval kényelmesebbek, mint a régebbiek.

A rögzített szabályozó: általában maradó fogazat esetében használatos, sokkal hatékonyabb a használata, és az eredmény látványosabban mutatkozik. Olyan eltérések korrigálhatóak vele, amelyek a kivehető készülékkel nem voltak megoldhatóak. A készülék rögzítésére két módszer van, az egyiknél a fogak külső felszínére helyezi a készüléket a szakorvos, a másiknál a fogak belső felszínére rögzíti, ilyenkor teljesen láthatatlan a technika, így esztétikusabb is.

Ma már a fogszabályozó nem ciki, hanem trendy!

