Fogott egy lécet és elment kifosztani a nagybátyját Csernelyen

Az Ózdi Járásbíróság hétfőn hirdetett ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás.

Tetőléc és egy üveg bor

A bíróság megállapítása szerint a férfi azzal a furcsa szándékkal ment nagybátyja csernelyi házába még idén márciusban az egyik napon, hogy akár erőszakkal is, de „valamit elhozzon onnan”. Vitt magával „segédeszközöket” is: egy 5 centi széles tetőlécet és egy üveg bort, hogy ezzel „elterelje” a rokona figyelmét. A férfivel tartott testvére is, aki az unokaöcs szándékáról nem tudott semmit.

A nagybátyjához érve mindhárman asztalhoz ültek, iddogáltak, majd a férfi érdeklődni kezdett, hogy a nagybátyja kölcsönadja-e neki a kabátját, illetve van-e mobiltelefonja, vagy eladó motoros fűrésze. A kabáton végül is komolyan összevesztek, az unokaöcs elkezdte rángatni a ruhadarabot, majd a tetőlécet ütésre emelve újra felszólította a sértettet a kabát átadására. A nagybácsi megijedt és a kabáttal együtt kiszaladt a házból. A támadója erre magához vette a motoros fűrészt, és testvérével együtt távozott.

Három büntetőeljárása is van

Az Ózdi Járásbíróság a vádlottat „felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének kísérlete és kifosztás bűntette” miatt 10 év 6 hónap szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Enyhítő körülményként a vádlott javára értékelte, hogy a bűncselekményt fiatal felnőttként követte el, a rablás kísérleti szakban maradt, és a kifosztással okozott kár is megtérült. Ezzel szemben súlyosbító körülmény volt az, hogy a bűncselekményt különös visszaesőként, felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt valósította meg, továbbá három büntetőeljárás is folyamatban volt vele szemben ez idő alatt. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője enyhítés érdekében fellebbezett, míg az ügyész 3 nap gondolkodási időt kért. A per a Miskolci Törvényszéken folytatódik.

