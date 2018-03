Fogékonyak a nebulók a forradalmi eszmékre Miskolcon

Még nem tanulnak történelmet, mégis gimnazistákat megszégyenítően sokat tudnak bizonyos történelmi korokról a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola 4. b osztályának tanulói. Ez derült ki kedden a megyei könyvtárban tartott játékos diákprogramon, mely során az 1848-as eseményekre fókuszáltak a tanulók.

– Sok olvasmányélményük van, imádják a történelmet, valóban meghaladják tájékozottságban, lexikális tudásban a kortársaik többségét, de ez nem csak az iskolai miliőnek, hanem a szülői háttérnek is köszönhető – magyarázza Polyák Attiláné, az osztályfőnök, aki számos alternatív módszert alkalmaz az apróságokkal való foglalkozásokon.

Játszva tanulnak

– Játékosan, interaktív módon sokkal könnyebben tanulnak, mintha kötelező tananyagként feladnám a leckét és bemagolnák – teszi hozzá a pedagógus. Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét is elbűvölték a gyerekek, akik szinte minden kérdésre tudták a választ és jól vizsgáztak könyvtárhasználatból is.

– Ismerem a csapatot, tudom, hogy érdeklődő, ügyes csemetékről van szó, de engem is meglepett, hogy ilyen felkészültek a felsősöknek való tananyagból is ezek a negyedikesek – sorolja Katalin, aki a könyvtárhasználati ismereteket az 1848-as szabadságharchoz kapcsolódó feladatokkal fűszerezte.

– Visszamennék sok történelmi korba, megnézném milyen kosztümöket hordtak a lányok, megkóstolnám, milyen kávét főztek a Pilvax-ban, de élni az 1970-es években szeretnék, mert apu is akkor született és szerinte az volt az igazi gyerekkor – magyarázza Nevizsánszki Léna, mikor szóba kerül, ki melyik kort venné célba, ha lenne egy időgépe.

Bátorság és önzetlenség

– Minden történelmi kor izgat, jó lenne megismerkedni a híres emberekkel. Petőfivel biztos barátkoznék. Akkoriban se mobiltelefon, se internet nem létezett mégis megszervezték a forradalmat a márciusi ifjak – érvel Erki-Gyulai Benjamin, aki szerint lenyűgöző teljesítmény, hogy kommunikációs eszközök nélkül életre hívták a mozgalmat. A tizenkét pontot és a Nemzeti dalt is mindenki kívülről fújja, egyesek azt is tudják, ki kibe volt szerelmes akkoriban, és Petőfi mellett Jókai magánéletének is több részletét ismerik, mint egy átlagos felnőtt.

– Számomra az a legfontosabb üzenete a forradalomnak, hogy nem a csodára kell várni, nem abban bízni, hogy majd valaki megteremti helyettünk a boldogabb jövőt, hanem mindenkinek a tettek mezejére kell lépni. A bátorság és az önzetlenség a legnemesebb tulajdonságuk azoknak a fiataloknak, akik még az életüket sem féltek feláldozni a szabadságért – magyarázta Mázik Zsófia, negyedikes tanuló.

