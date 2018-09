Fogas kérdések a fogorvoshoz – fogaink egészségének megóvásáról

Az implantátum nem olyan, mint egy tipli a falban.˝ dr. Komlóssy Attila

Milyen ma Magyarországon a fogaink állapota?

Egyrészt nagyon jó, másrészt nagyon rossz. Ha optimista oldalról kezdjük, akkor azt mondhatom, hogy a fogorvosi ellátás szervezése nagyon jó Magyarországon, így itt, Miskolcon is. Ha hiszik, ha nem, jobb, mint például Franciaországban. Ott egy praxisnak ha betelt a létszáma, hiába lakik a szomszédban a páciens, máshová kell mennie. Konkrét példa egy ismerőssel, hogy 5o kilométert kell utaznia, hogy fogorvosi ellátást kapjon. Itt Magyarországon – eltérve a háziorvosi rendtől – az állandó lakosokra a bejelentett lakhely szerint vannak az ellátások lekötve, és az orvos köteles ellátni a pácienst, már ha biztosított a beteg. Inkább a morállal van baj, hiszen évente egyszer minden páciensnek el kellene menni egy állapotfelmérésre, akkor jobb eredményeink lennének. Persze, ez is érdekes, mert egy felmérés szerint ha ez így lenne, vagyis mindenki elmenne egy évben egyszer szűrésre, akkor a fogorvosok 8 hónapig csak szűrnék a klienseket. Így a fogpótlásra, tömésre csak két hónap maradna. Talán ezért nem erőltetik, hogy mindenki kötelezően menjen szűrésre.

Ezzel azt mondja, hogy több fogorvosra lenne szükség Magyarországon?

Részben igen. Bár az összlakossághoz méretezték a fogorvosi ellátást, és sem a csecsemőknek, sem pedig a nagyon idős, 80-90 éveseknek nem igazán kell fogorvosi ellátás. Persze a két-három évesek fogazata katasztrofális. Ha óvodában megnézzük a kicsik fogainak állapotát, azt látjuk, hogy sokszor bizony tövig elszuvasodott a – szerencsére – még csak tejfog.

Ennek van valami következménye a maradandó fogakra nézve?

A szervezet csodálatosan védekezik, de amikor a szuvas tejfog kiesik, hiába hisszük, hogy annak nincs is gyökere, a valóságban van, ha nem is látványos, és ott befertőződhet, egy fertőzőkaput nyithat.

Az iskolafogászat hogy működik? Elég szervezett? Előfordul, hogy a szülő nem engedi, hogy a gyermeke fogait az iskolafogászaton kezeljék, mondván, hogy van saját fogorvosuk, és ott úgyis csak futószalagon megy a rendelés, a kezelés…

Nagyon jól megszervezett nálunk az iskolafogászat. Dániát tudnám példának felhozni, ott csak 12 éves korig van gyermekfogászati ellátás, nálunk ez 18 év. Ott, ha nem megy el a gyermek iskolafogászatra, az komoly pénzügyitámogatás-megvonással jár a szülő részére. Nálunk valóban van példa arra, hogy a szülő levelet ír, hogy a gyermeke szájába még csak bele sem nézhet a fogorvos. Azért ez érthetetlen. Az iskolafogászaton az esetek jelentős részében nem kezeljük a fogakat, erre nincs idő, hanem felmérjük. Leírjuk a szülőnek, hogy a gyermekének hány fogát kellene kezelni. Ma már nem az történik, mint az én gyermekkoromban, hogy erőszakkal beültettek a székbe, és a régi 20-30 ezres fordulatú fúróval kifúrták a fogam. Ez nem volt jó. Elriasztotta a gyereket, és később rettegve ment a fogorvoshoz, illetve csak akkor, ha fájt a foga. Ma az a cél, hogy ne riasszuk el a gyereket. Most van egy jó kezdeményezés, a dentál higiénikusok – magam is vizsgáztatom őket –, akik szűrőfeladatokat látnának el. Vagyis nem a fogorvos ideje megy rá arra, hogy egy osztályt fél dél­előtt leellenőriz. Ezt megteheti egy jó szakember is, aki történetesen nem orvos.

Egy szomorú, fogászattal kapcsolatos hír, hogy Magyarországon sok fogatlan ember él. Ez részben anyagi probléma is. Pedig tudjuk, hogy ennek egészségügyi vonatkozása is van.

Amerikát tudnám említeni, hogy a 80-as években ott volt egy időszak, amikor a szuvas fogat egy gócnak tekintették, és minden szuvas fogat kihúztak. Ott az emberek nagy részének kivehető fogsora volt. Nálunk is volt egy rossz szemlélet a múltban, hogy a rágófogakat nem lehet gyökérkezelni. Így a lakosság egy részének nem maradt nagy őrlőfoga, hiszen nem kezelték, hanem kihúzták azt. Így sok embernek szintén a kivehető fogsor jöhetett számításba. Akkor a szakma is azt mondta, hogy vannak jó kivehető fogsorok. Én azt mondom, hogy jó kivehető fogsor nincs, kényszerből elfogadható van. Itt nyert az implantológia.

Folyamatos az implantátumok gyártása. Ezek beültetés után mikor használhatóak? Biztos, hogy elfogadja a szervezet?

Sajnos nem biztos, van, hogy kilökődik. A páciensnek azonnal kellene a fog, a fogorvosnak azonnal kellene a pénz, csak a csontsejteket nem kérdezi meg senki. Ez azért nem egy tipli a falban, ezt becsavarjuk a csontos részbe, és a csontsejtek feladata, hogy befogadják ezt az idegen testet, a titánt. Kell 6-8 hónap, mire becsontosodik, erre időt kell hagyni. Ha valaki elveszti a nagy őrlőfogát, érdemes az implantátumot beültettetni, és ha szükség lesz rá – mert előbb-utóbb szükség lesz rá –, akkor lehet mihez kapcsolni a fogpótlást. S azért, hogy el ne ijesszük a pácienseket, nagyon sok implantátumot ültetünk be, amit befogad a szervezet, nem lökődik ki, és nagyon sok embernek adjuk vissza a rágás örömét.

B. Tóth Erika

