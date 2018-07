Fogadásból kezdte, már szenvedélye a gyűjtés Miskolcon

Több mint ezeregyszáz darabból álló sörösüveg-­gyűjteménye van Ács Árpádnak. A gyűjtő a hétköznapokban egy alkatrészeket forgalmazó boltot üzemeltet a Martinkertvárosban, kollekciója is itt van kiállítva, úgy öt hónapja. Ennyi ideje vadászik különlegesebbnél-különlegesebb palackokra.

– Az ötlet abból jött, hogy a vőm, aki szereti a sört, elkezdte gyűjteni az üvegeket, én pedig fogadtam vele, hogy nekem márpedig több lesz. Ez sikerült is, neki van úgy hatvan-hetven palackja, nekem meg közel ezerkétszáz. Az is igaz, hogy ő csak olyanokat gyűjt, aminek előtte elfogyasztotta a tartalmát, de hát a fogadás erről nem szólt, akkor eleve el se kezdem, mert én nem iszom sört – kezdi Ács Árpád.

Húsz ország, több száz palack

A körülbelül öt hónap alatt összejött gyűjtemény körülbelül húsz ország sörösüvegeit vonultatja fel. Vannak palackok többek között Ukrajnából, Oroszországból, Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Németországból, Franciaországból, Belgiumból, de akadnak a gyűjteményben kínai, dubaji, kanári-szigeteki, sőt dominikai palackok és hordók is.

– A kollekcióban egyébként régi magyar sörösüvegek is vannak, még abból a korból, amikor a nagy sörgyárak állami tulajdonban voltak, így van olyan Soproni, Dreher, Kőbányai és Borsodi üvegem is, melyet a kilencven után születettek már biztosan nem láthattak – sorolja a gyűjtő, aki hozzáteszi azt is, a palackok nagyobb részére barátok, ismerősök segítségével tett szert, de néha nézelődik különlegességek után a Zsarnain is.

Kiállítaná

– A sörrel kapcsolatos relikviákat gyűjtőkről is sokat megtudtam. Vannak, akik söralátétet, vagy népszerűbb nevén kekszet, kupakot, vagy az üveg címkéjét gyűjtik. Az igazán menők meg már csak a háború előtti palackokat gyűjtik, de ezek engem nem foglalkoztatnak – meséli.

Gyűjt helyette mást, az üvegek mellett ugyanis háromszáz darabból álló írógép-kollekcióval is rendelkezik, melyből százat éppen egy, a közelmúltban nyílt abaújszántói tárlat vonultat fel. Mint mondja, szívesen odaadná kiállítani a sörösüvegeket is, persze ha lenne irántuk érdeklődő. A fő célja viszont a kollekció gyarapítása, így Kisfaludy utcai üzletében szívesen látja azokat is, akikkel cserélnék azon palackjaikat, amelyekből több példányuk is van.

