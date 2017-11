Fizetős parkolás Miskolcon – A házak közti beállókban is fizetni kell?

Öt hónapja, hogy a Selyemréten két utcát és egy utcarészt a város bevont a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek közé, azaz fizetőssé tették a parkolást. Az erről szóló közleményben az áll: „…A parkolást szabályozó rendelet módosításával a Selyemrét utca, Augusztus 20. utca – az Augusztus 20. utca 7. szám előtti terület is –, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca 54–58. szám közötti szakasz bekerült a díjfizetős parkolóövezetek közé – sárga zónaként…” Ehhez képest egyik olvasónkat a Bajcsy-Zsilinszky utca 42–46. szám alatt található belső udvarban büntették meg még júniusban, mert nem váltott parkolójegyet. A büntetést befizette ugyan, de azóta is keresi az igazát, ezért is kérte lapunk segítségét.

Külön kitérnek

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-nél már reklamált az ügyben, de azt a választ kapta: a közleményben feltüntetett utcák, utcarészek lefedik a teljes területet, így ők a rendeletnek megfelelően végzik ott a fizető parkolási szolgáltatást és a díjbeszedést. Valamint azt is megírták, a fentebb megjelölt Bajcsy-Zsilinszky utcai területek, kizárólag az Augusztus 20. utcai behajtó felől közelíthetők meg, így szerintük jogosan szabták ki a büntetést.

Olvasónk úgy véli, ez a magyarázat elfogadható lenne számára, ha a rendelet nem jelölné meg külön az Augusztus 20. utca 7. számot, amit ugyancsak lefednek a korábban felsorolt utcák, mégis kitér rá a rendelet. Sőt, panaszosunk nyomozott is más miskolci városrészeken, és kiderítette, hogy például a Dankó Pista utcai beugrók is külön meg vannak jelölve a parkolási rendeletben mint fizetős zónák, valamint a Szentpéteri kapui lakások mögötti utcarészekre is külön kitér a parkolási szabályzat.

Míg bejárást tartottunk a területen, kiderült, olvasónk nincs egyedül panaszával. Több ott lakó is odajött hozzánk hasonló problémával, azaz, a házak közti beállókban büntették meg őket a parkolóőrök. Úgy vélik, a városgazda akárhogy csűri-csavarja a rendeletet, az nem fizetős zóna, legalábbis ők így értelmezik a szabályozást. „Azt mondják a parkolóőrök, mivel fizetős szakaszról hajtunk be, ezért ez is fizetős. Nem is értem, akkor az autópálya ingyenes, mert díjmentes útról hajtunk rá?” – tette fel a kérdést az egyik ott lakó.

Magasabb rendű

Olvasónk azonban nemcsak azt kifogásolta, hogy megbüntették ott, ahol szerinte nem kellett volna, hanem a kihelyezett parkolótáblákkal is gondja van. Nevezetesen, az Augusztus 20. utca elején található KRESZ-táblára hívta fel figyelmünket, amin a P betű alá felragasztották a zóna feliratot. „Egy 2004-es törvény szerint – ami az uniós közúti jelzéseket határozza meg – a parkoló zónát P betűvel és alá írt zóna felirattal kell jelezni. A korábban kitett táblák lecserélésére a törvény 15 évet ad, de az Augusztus 20. utcait 2017-ben gyártották – a hátulján fel van tüntetve –, azaz nem lehetett volna így kihelyezni” – vélekedett panaszosunk. Hozzátette: az EU-s, nemzetközi táblaképi egyezmény, amelyre a törvény hivatkozik, magasabb rendű jogszabály, ezért azt nem lehet helyben felülírni.

Várja a választ

Azt is megtudtuk, a megbüntetett autós már a békéltető testület előtt is találkozott a városgazda képviselőjével, de nem sikerült megegyezniük, ezért a város jegyzőjének segítségét kérte. Még várja a választ.

– N. Szántó Rita –

A rendeletben is…

A parkolási rendeletben az önkormányzat is leírja: „A várakozási területeket – a vonatkozó jogszabály szerint – közúti jelzőtáblával és kiegészítő jelzőtáblával kell ellátni, amelynek a díjfizetésre, járművel való várakozásra, annak időtartamára utaló kiegészítő információkat tartalmaznia.”

Jogszerű a tábla?

Milyen rendelet szerint büntettek a Selyemréten, a bérházak közti beállóban? Ha a város egyik városrészében külön kijelöli a rendelet a beállókat mint fizetős zónákat, akkor az Augusztus 20. utcánál miért nem? Többek között ezeket kérdeztük a városgazdától, valamint azt, szerintük jogszerű-e az Augusztus 20. utcában kihelyezett tábla, amely a parkolási zónát jelzi. Egyelőre lapunk is várja a választ.

