Fizetés: mennyi az annyi?

A legmagasabb fizetési elvárásai a pályakezdőknek vannak, az idősebb álláskeresők realistábbak. Sőt, ők gyakran alulértékelik magukat olyan pozíciókban, ahol nincs kellő tapasztalatuk. Mindeközben a Z generáció (vagyis a 24 év alattiak) képviselői átlagosan 9 százalékkal többet kérnek annál, mint amennyit ez a korosztály a valóságban kap – ismerteti a Fizetesek.hu.

Európa 12 országában nézték meg a munkavállalók fizetési igényeit. Az elemzés több mint 73 ezer válaszadó adatait tartalmazza. A felmérésből kiderült, hogy a munkaerőpiac legfiatalabb képviselői dinamikusabban építik a karrierjüket, gyakrabban váltanak munkahelyet és több szakmát, illetve pozíciót is kipróbálnak rövid időn belül.

Rugalmasabb munkaadók

A mai munkaerőpiac adottságai lehetővé teszik, hogy az álláskeresők olyan pozíciókban is kipróbálják magukat, amelyekben nincsen tapasztalatuk. Mindez nem véletlen, hiszen a munkaerőhiánynak köszönhetően a munkaadók is rugalmasabbak, engedékenyebbek, így könnyebben alkalmaznak olyan pályakezdőket, akiket képezni, tanítani és formálni tudnak. Éppen ezért a tapasztalat hiánya ma már nem akadály, hiszen sok esetben más adottságokkal is helyettesíteni lehet: a nyelvismeret, a rugalmasság vagy a kommunikációs készség sok pozíció esetében jó kiindulópont. Mindez nem csak a pályakezdőkre igaz, hiszen ma már a karrierváltás egy könnyen megvalósítható, realista vállalkozás.

A Paylab felmérése szerint Európában átlagosan 9 százalékkal kérnek többet a 24 év alatti álláskeresők, mint amennyi ennek a korcsoportnak az átlagbére. Ezzel szemben az idősebb generáció óvatosabb: a 25–44 évesek inkább átlag 2 százalékkal kevesebbet kérnek, a 45 év felettiek pedig 5 százalékkal. Magyarországon a Fizetesek.hu által készített kutatás szerint szintén a 25 év alattiak a legbátrabbak: ők átlagosan 4 százalékkal kérnek többet (a korcsoport átlagbére bruttó 255 ezer forint, ezzel szemben átlag 266 ezer a fizetési elvárás), de a többi generáció esetében már gyakrabban mondanak kisebb összeget a jelentkezők annál, mint amit valójában megkaphatnának.

Szakadék tátong

A 25–34 éves munkavállalók ugyanis átlagosan bruttó 342.000 forintot keresnek, az önéletrajzaikban viszont 313.800 forint szerepel, de míg a 35–44 évesek bére a legmagasabb Magyarországon (404.200 forint), nekik átlag 353 ezer forintos elvárásaik vannak. A 45–54-es korcsoportnál 9 százalék a különbség (372 ezer szemben 339 ezer forinttal), míg az 55 év felettiek esetében újra 13 százalékos a szakadék: ők bruttó 329.400 forintot kapnak, de átlagosan 288 ezer forintot kérnek – írja a portál.

