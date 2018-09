Finom csemege az aszalt gyümölcs

Nagy méretű aszaló­kemence építésére kapott lehetőséget négy évvel ezelőtt az Ongai Kulturális Egyesület svájci támogatási alapból, így komoly tapasztalatra tettek szert a gyümölcsök aszalása terén. Takács László pedagógus, az egyesület elnöke az eljárás folyamatáról osztott meg néhány érdekességet.

Szedegetni, nézni szoktuk, nem maradhat ott felügyelet nélkül.” – Takács László

Állandó felügyelet alatt

– A gömöri térségben használatos hagyományos régi mintára készítettük el a fával fűthető kemencénket, amely másfél mázsa gyümölcs aszalására alkalmas. Egy-két napba mindig beletelik, amíg felfűtjük megfelelő hőfokúvá és azt követően egész héten folyamatosan aszalunk. Ezek akkora adagok, hogy gyakorlatilag huszonnégy órás odafigyelést jelent. Csak akkor kezdünk neki, ha legalább két mázsa gyümölcs rendelkezésünkre áll, mert ez elég nagy munka. Egy-két embernek hajnalban és éjfélkor is ott kell lennie a kemence mellett. Szedegetni, nézni szoktuk, nem maradhat ott felügyelet nélkül. A cseresznye és a meggy különösen finom és értékes, és a szilva több fajtájával is kísérletezünk – mondta az elnök.

Negyven fok fölött

Az aszalt csemege előkészítésének menetéről kérdeztük ezek után a szakembert.

– A gyümölcsöket jól megmossuk, és ha szükséges, akkor kimagozzuk. Sok mindennel próbálkoztunk már, köztük homoktövissel, kajszibarackkal, almával és körtével is. A kemencét legalább negyven fok fölé fel kell melegíteni, ami nálunk időnként eléri a hatvanöt fokot is, miközben állandó körforgás alatt tartjuk a gyümölcsöket. Az iskolás gyerekek bevonásával daraboljuk fel az alapanyagot és a késztermék egy részét szétosztjuk köztük. A másik részét pedig a helyi piacon értékesítjük, vagy azoknak a pálinkafőző cégeknek adjuk tovább, akik mindenféle adalékanyag nélkül akarják felhasználni ágyas pálinkához az aszalványt – foglalta össze Takács László.

Citromlével nem barnul

A kész terméket még tartósítani kell, mielőtt becsomagolják.

– Ősszel egészségügyi szempontból a C-vitamin-pótlás a legfontosabb. A csemegeként fogyasztott aszalt gyümölcsöt azonban muszáj valamilyen eljárással tartósítani, mert másképpen nem áll el. Az egyik legismertebb természetes eljárás, hogy beáztatják citromlébe az aszalványt és akkor megmarad a színe, nem barnul be. Egyébként az aszalt gyümölcs legnagyobb ellensége az élelmiszer-molylepke, de megfelelő tárolás mellett akár két évig is ehető marad, különösen, ha jó minőségű. Tehát itt az a kérdés, hogy megtaláltuk-e a kellő arányt, hogy az aromák, ízek ugyan megmaradjanak, de a nedvesség eltűnjön a gyümölcsből. Ha mindez sikeres, akkor jó állagú lesz a végeredmény – magyarázta a szakember.

Sárgarépát, paradicsomot

A legkülönfélébb alapanyagokból készülnek az ízletes aszalványok.

– Az aszalt gyümölcs karácsony környékén különösen népszerű finomság. Az almát chipsszerűen szokták elkészíteni, de a körtéért már nem mindenki rajong. Ősszel pedig abszolút a besztercei szilva viszi a prímet, aminek nagyon pozitív élettani hatásai vannak. Ízlés szerint kicsit karamellizáltabban, cukrosabban is el lehet készíteni ezeket, de van, aki úgy szereti, ha minél frissebb vagy gyümölcsízűbb a csemege. Most már házilag is könnyű aszalni, mert a nagyobb bevásárlóközpontokban viszonylag olcsón kapható kis méretű aszalókemence és tálca hozzá. Otthon a sárgarépától kezdve a paradicsomig, mindennel szoktak kísérletezni az emberek, amit igazán csak kis mennyiségben érdemes elkészíteni – zárta a beszélgetést az egyesület elnöke.

Detzky Anna

Gyümölcstartósítás

Az aszalás gyümölcstartósítási eljárásként indult az ókorban. Ennek eredményeként a kezelt gyümölcs összetöpped, elveszti víztartalmának és tömegének nagy részét. A mai háztartások általánosan ismert eljárásának lényege, hogy közepesen meleg kemencében vagy speciálisan erre készített elektromos aszalóval lassan kiszárítják a megfelelően előkészített gyümölcsöt. A víz hiánya és a magasabb cukorkoncentráció meggátolja az esetleges rothadást, penészedést.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA