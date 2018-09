Filmfesztivál az Avassal

Pénteken még premierek sorát láthatják a mozgókép szerelmesei, míg hétvégén már zömében ismétléseket vetítenek a 15. Jameson Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, melynek idei versenyprogramjában 19 nagyjátékfilmet vittek/visznek vászonra a tíznapos fesztivál ideje alatt.

Ázsia produkciókkal, magyar ínyencségekkel, amerikai alkotásokkal várják éjszakába nyúlóan a közönséget. Hamarosan kiderül az is, hogy a versenyfilmek közül, melyek aratták a legnagyobb sikert.

De a mozitermekkel párhuzamosan több dimenzióban is zajlanak az események. A találkozóhoz kapcsolódó kísérőrendezvényeken koncerteken és gasztrokulturális megmozdulásokon is részt vehetünk, az egyik nagy dobást, az Avasi Kvaterkát pont péntekre időzítették. A történelmi Avast ma felébresztik álmából, kinyitnak a pincék és a finom nedűk mellé ínyenc falatokat is kínálnak.

Beszélgetések, koncertek

A belvárosi hegyen pódiumbeszélgetések lesznek a CineFest meglepetésvendégeivel. A rendezvénynek a Palóczy-emlékmű környéke, a Bortanya, a Polgármester Pince és a Pinyó Pince adnak otthont. Az éjfélig tartó vigasságon a Rókalányok, a Jazz Inside formáció, az Agyagbanda és GASTRO DJ Pataki Péter szórakoztatják majd a nagyérdeműt. Az ételekről a felső kategóriás miskolci éttermek gondoskodnak, várhatóan olyan gazdag ízvilágot kínálnak ma, mint múlt héten a Gastro Klaster által életre hívott Erzsébet téri programon. A belvárosban, a Művészetek Háza mellett található Jameson Lounge-ban DJ Astro és DJ Bordee, továbbá Szivák Zsolt, a Cloud 9+ énekese és Hangácsi Márton is fellépnek.

Szombaton, pedig a Grabovszky Gardenben Pély ­Barna akusztikus koncertjét láthatjuk-hallhatjuk, miközben a Grizzly Music Pubban DJ LuiBig adja a talpalávalót.

Nagy buli kis területen

– Kis területen nagy megmozdulást szeretnénk életre hívni, sötétedés után varázslatos vizuális élményben lesz részünk, fényben úszik majd több avasi épület, például a református templom is. Pálinka, bor és sörkülönlegességeket is kóstolhatnak a látogatók és a filmrajongókat is várjuk, lesznek sztárok, elsőfilmesek és a fesztivál történetét is átbeszéljük – hangsúlyozta Burgony Péter, az egyik szervező, aki afféle mini Borangolásként írta le a Kvaterkát.

Juhári Andrea

Ezt még láthatják a Cinefesten

A Boldogtalanság művészete szeptember 21. péntek 16:00 Pressburger terem.

A film után közönségtalálkozó az alkotókkal.

Nyolcéves jegyesség, szeptember 21. péntek 19:00 Pressburger terem

Profile szeptember 21 21.30 – Pressburger terem

A gonosz természetrajza szeptember 21. péntek 23:30 Pressburger terem (premier)

Mandy – A bosszú kultusza szeptember 22. 22.00 Pressburger terem

Díjátadó és zárófilm

A záró és díjátadó ünnepség szombaton 17 órakor kezdődik a Pressburger teremben. A zártkörű eseményen Pressburger Imre-, Zukor Adolf-, FIPRESCI- (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége), CICAE- (Art Mozik Nemzetközi Szövetsége), és Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díjakat adnak át. A Legjobb kisjátékfilmért járó elismerést, CineNewWave kategória-, a Dargay Attila-díjat és a magyar animáció ifjú tehetsége részére elismerést is átvehetik a legjobbak, valamint a Közönség és Életműdíjat is ekkor adják át. Ezt követően a Csuklyások című film nyilvános vetítése következik.

