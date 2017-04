Illusztráció - Fiatalabbak és szaporábbak a felcsútiak az átlag magyarnál

Budapest – Felcsút az ország egyik legsikeresebb faluja. Építettek már ide focistadiont és kisvasutat is, nemrég még a szomszédos Óbarok polgármestere is lemondott, mert Felcsúthoz képest labdába sem rúg a pályázatokon. Orbán Viktor szülőfaluja azonban másban is különleges: lakosai nem csak fiatalabbak, de szívesebben is vállalnak gyereket, mint általában a magyarok. Miközben a kormány vért izzad a népességcsökkenés megállításáért, Felcsúton szép csendben demográfiai csoda történik. Szurovecz Illés cikke az Abcúgon.