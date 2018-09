Festő lett az álmodozó szikszói könyvelő

A számok birodalmában mindig is otthonosan mozgott Kavalecz Ildikó, aki könyvelőként keresi kenyerét, ám egy ideje művészi szárnypróbálgatások is színesítik hétköznapjait. A művészi vénával is megáldott könyvelő elmondása szerint kicsit mindig is álmodozó és romantikus alkat volt, korábban csak a zene formájában volt jelen életében a művészet, majd az interneten csodálta meg a különböző kiállítások, művészek anyagait és azon kapta magát, hogy máris beszerezte az egyik igen népszerű digitális festőprogramot.

– Imádom a munkám, de kell valami plusz élmény is és ezt megkapom a vizuális alkotás során – magyarázta az ötvenegy éves nő, aki 2012-ben kezdett festeni és eleinte csak a legnagyobb közösségi oldalon tette közkinccsé képeit, majd a sok lájk biztatóan hatott rá és 2014-ben már egy művészeti táborban találta magát, ahol rengeteg inspiráció érte.

Szárnypróbálgatás korszaka

– Megcsapott az olajfesték illata, mikor a farostra dolgoztam és valami belső erő vezette a kezem, az első pillanattól kezdve úgy éreztem,magától értetődő, hogy nekem festeni kell – idézte fel az alkotó korszak első szakaszát Ildikó.

– Ezután egy kezdő akril készlettel folytattam az itthoni munkát, a legfontosabb szabadidős tevékenység lett az életemben a képalkotás. Be­indult az önképzés, tájékozódtam, tanultam és festettem. Eleinte absztrakt színekkel és formákkal kezdtem, ezekkel tudtam leginkább visszatükrözni a lelkivilágom. Írni és énekelni nem igazán tudtam, de a festéssel hamar feldolgoztam és vászonra vetítettem az érzéseimet. Sokáig nem voltam önálló, az interneten is sok ötletet leltem és számos technikát a világháló bizonyos oldalain találtam, de lassan, fokozatosan kezdett kialakulni a stílusom. Pár éve rábukkantam egy olyan művészeti oldalra, melyet profi alkotó hozott létre, azzal a céllal, hogy az útkereső amatőrök segítséget, útmutatást kapjanak. Ez a felület és a nyári táborok is segítették a szárnypróbálgatásom. És a legjobb barátnőm is ebből a körből került ki, aki hozzám hasonló életutat járt be. Gyakran szoktuk inspirálni és bátorítani is egymást. Előfordult, hogy nem voltam túl lelkes és abba akartam hagyni az alkotást, de ő lelket öntött belém és nem engedte, hogy butaságot csináljak – sorolta Ildikó.

Ami szőrfelállító az jöhet

– Az absztrakt és az akril után a realisztikus képek felé fordult a figyelmem, egyik irányvonalnak sem vagyok a rabja, úgy vélem az olyan útkeresőknek, mint én érdemes magukat több fronton is kipróbálni – vallja a szikszói alkotó, akinek már volt is kiállítása az abaúji városban. Ildikó azt is elárulta, hogy most kezdik keresni a képeit, ám nehéz teljesíteni a megrendeléseket a könyvelői munka mellett, hiszen a festészet egyelőre csak szabadidős tevékenység – tette hozzá az abaúji művész.

ÉM-JA

