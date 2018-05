Fergeteges flashmobbal mutatkozott be a Hírek360!

„…mindenki táncolt. És micsoda tánc volt” – rappelte Csáki Péter, a 4-Dance Club Tánc és Musicalstúdió tagja a több korosztályt is felvonultató, táncos-énekes villámcsődületének (flashmob) csúcspontjaként Majka szövegét. Majd a színpadon a Before the Last zenekar csapott a húrok közé, hogy a Hírek360.hu felkérésére szórakoztassa a Miskolci Egyetemi Napok (MEN) rendezvényéhez kapcsolódóan a közönséget. A fináléban a musicalstúdió tagjai 360-as formációba állva eresztettek szélnek száz, Hírek360-as, természetesen környezetbarát lufit.

Az ország és Borsod-Abaúj-Zemplén megye első 360 fokos videókat forgató helyi hírportálja csütörtök délután a Rockwell Klub előtti területen mutatkozott be az egyetemisták között, színesítve a MEN programját a nem mindennapi műsorral, amibe a lelkes egyetemista fiatalok is bekapcsolódtak. A Hírek360 egyik fontos bázisa Miskolc, egyik fő célközönségük pedig azok az itt élő fiatalok, akik nyitottak az új, hétköznapinak nem mondható virtuális valóság videókra, ezért is tartották fontosnak az Észak-Magyarországot is kiadó Inform Média Lapkiadó Kft. új projektjének tagjai, hogy itt tartsák ezt a flashmobot.

Természetesen az eseményt 360 fokos kamerával is rögzítették, így azok sem maradnak ki az élményből, akik esetleg a helyszínen nem tudtak részt venni a különeges villámcsődületen. A videót hamarosan portálunkon, és természetesen a Hirek360.hu-n és youtube.com/c/hirek360hu-n is megtekinthetik az érdeklődők.

