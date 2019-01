Férfi vízilabda világliga – További három továbbjutó

A C csoport Palermóban rendezett olasz-montenegrói rangadóját Francesco Di Fulvio döntötte el, aki ötödik találatával állította be a 11-10-es végeredményt, s ezzel a hazaiak nemcsak átvették a vezetést a csoportban, hanem továbbjutásukat is bebiztosították.

A D jelű hármasban az olimpiai ezüstérmes horvátok a várakozásoknak megfelelően 11-7-re győztek Románia vendégeként, sikerükkel pedig ők és az ezúttal szabadnapos, Rióban aranyérmes szerb együttes is továbblépett.

A következő játéknap február 19-én lesz, az Európa Kupa nyolcas döntőjét április 5-7-én Zágrábban rendezik.

Világliga/Európa Kupa, selejtező, 4. forduló:

B csoport:

Görögország-Spanyolország 4-7

Ukrajna-Hollandia 5-15

A csoport állása: 1. Spanyolország 9 pont, 2. Görögország 9, 3. Hollandia 6, 4. Ukrajna 0

C csoport:

Olaszország-Montenegró 11-10

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Olaszország 7 pont/3 mérkőzés, 2. Montenegró 5/3, 3. Franciaország 0/2

D csoport:

Románia-Horvátország 7-11

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Horvátország 7 pont/3 mérkőzés, 2. (és továbbjutott) Szerbia 5/2, 3. Románia 0/3

Kedden közölt eredmények:

A csoport:

Németország-Magyarország 12-12 (1-2, 5-5, 4-4, 2-1) – ötméteresekkel: 4-5

Oroszország-Málta 23-4 (6-1, 5-2, 6-0, 6-1)

A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Magyarország 11 pont, 2. Oroszország 9, 3. Németország 4, 4. Málta 0

A csoportokból az első kettő jut tovább.

– MTI –

