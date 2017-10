Férfi vízilabda Eurokupa – Csoportmásodikként továbbjutó a Miskolc

Eurokupa, 2. selejtezőkör, C csoport (Aix-en-Provence):

PannErgy-Miskolci VLC – Sturm Csehov (orosz) 11-9 (2-1, 3-1, 3-3, 3-4)

a magyar csapat góldobói: Misic 5, Berta 3, Bowen, Sánta, Halek 1-1

A franciaországi Aix-en-Provence-ban rendezett tornán vasárnap reggel orosz csapat, a csehovi Sturm várta a borsodi alakulatot, amelynek csakis a győzelem érhetett továbbjutást. A magyar együttes ennek szellemében pólózott, s végig vezetve biztosította be a legjobb nyolcba kerülést jelentő második helyet négyes csoportjában. Sike József legénységnek legjobbja ezúttal is az olimpiai és világbajnok Sasa Misic volt, aki ötször vette be a Sturm kapuját a hazai szövetség honlapja szerint.

pénteken játszották:

PannErgy-Miskolci VLC – Verona (olasz) 11-11 (5-4, 3-0, 1-3, 2-4)

szombaton játszották:

Pays D’Aix Natation (francia) – PannErgy-Miskolci VLC 13-13 (2-2, 1-3, 3-4, 7-4)

D csoport (Budapest, Népliget):

PQS-Ferencváros Waterpolo – Mataro (spanyol) 11-4 (4-0, 3-1, 2-1, 2-2)

A kiírás értelmében a két csoportból az első kettő jut tovább. A Miskolc előtt a sorozat másik magyar érintettje, a Ferencváros már szombaton kiharcolta a negyeddöntős szereplést, második meccsét is megnyerve selejtezőcsoportjában a Népligetben. A négy továbbjutóhoz azt a négy csapatot sorsolják majd, amely alulmarad a Bajnokok Ligája főtáblájára kerülésért kiírt párharcokban. Az Eurokupa negyeddöntős mérkőzéseit november 8-án és december 9-én játsszák.

