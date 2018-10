Férfi kosárlabda NB I – Pár centin múlt a hosszabbítás Körmenden

A hazai csapat a találkozó felénél 17 ponttal vezetett és még a harmadik negyed után is 16-tal, de a vendégek a negyedik szakaszban nagyon eredményesen támadtak és hatékonyan védekeztek, így majdnem sikerült kiharcolniuk a hosszabbítást. Marko Derasimovic 80-77-es körmendi vezetésnél nem sokkal a vége előtt távoli dobással próbálkozott, labdája be is hullott a gyűrűbe. Elsőre három pontot írtak be, de aztán kiderült, hogy rálépett a vonalra, így csak két pont került a KTE neve mellé.

Eredmény (a szövetség honlapjáról):

Egis Körmend – KTE-Duna Aszfalt 80-79 (22-21, 24-8, 21-22, 13-28)

később:

Alba Fehérvár – Serco-TF-BP 18.30

-MTI-

