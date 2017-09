Férfi kosárlabda Eb – Szoros vereség a horvátoktól

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány csapata nagyon jól tartotta magát a riói olimpián ötödik helyezett riválisával szemben, a harmadik negyed után még egy ponttal vezetett, pedig a nagyszünettől csípősérülés miatt nélkülözte legjobbját, Hanga Ádámot. A záró játékrészben érvényesült a papírforma, a horvátok fordítottak és nyertek.

A magyarok a második körben szombaton 14 órától Montenegró legjobbjaival játszanak.

Eredmény:

C csoport, 1. forduló:

Horvátország-Magyarország 67-58 (20-20, 19-16, 13-17, 15-5)

pontszerzők: Bogdanovic 23, Saric 15, Tomas 8, Planinic, Ukic 6-6, Simon 5, Popovic, Bender 2-2, illetve Perl 12, Vojvoda 11, Keller, Eilingsfeld 8-8, Ferencz 7, Hanga, Allen 5-5, Wittmann 2

Kissé megilletődötten kezdett az Európa-bajnokságon 18 év után szereplő magyar válogatott, ugyanis 0-6-nál talált először a gyűrűbe. Ezt követően állandósult a négy pont körüli különbség, de Ivkovics kapitány együttese 11-15-nél megrázta magát, így 15-15-nél utolérte riválisát, majd Hanga Ádám triplájával először vezetett a találkozón. Az első negyed hajrája viszont kifejezetten rosszul sikerült: az utolsó nyolc másodpercben két horvát kosár esett, így 20-20-nál fordultak a csapatok.

A folytatásban fej fej mellett haladtak a csapatok. A magyarok nagy erőssége a támadó lepattanó volt: futott olyan akció 31-30-nál, amikor hibás befejezések után háromszor is visszaszerezték a labdát. Viszont a büntetőzés kifejezetten gyenge pont volt, 31-35-nél sikerült először betalálni egy pontért. A nagyszünet előtti percek megint a horvátoknak kedveztek: egyrészt Hanga csípősérülést szenvedett, másrészt az utolsó kosárral 39-36-ra vezettek.

A harmadik negyedben Vojvoda Dávid vette hátára a magyar csapatot. Sorozatban háromszor talált a gyűrűbe, betörésből és mezőnykísérletből is sikeres volt, miközben labdalopást is bemutatott védekezésben. Remeklésével 38-42-ről 46-46-ra egyenlített a magyar együttes. A játékrész vége ezúttal Ivkovics gárdájának sikerült jobban, ugyanis 50-50-nél Perl Zoltán dobott triplát, amire ugyan érkezett egy kétpontos válasz, de így is a magyarok vezettek az utolsó tíz perc előtt.

Bogdanovic és Saric vezérletével a horvátok 8-0-s rohammal kezdtek, így először vezettek hét ponttal, ekkor viszont Vojvoda első sikeres hármasa adott reményt a visszazárkózásra. Ivkovics hiába próbálta időkéréssel rendezni a sorokat, ekkor már hátrányban kapkodtak a magyar játékosok, így rendre pontatlanok voltak a dobások, amit a horvátok kihasználtak és 67-56-ra elhúztak, azaz szép lassan tíz pont fölé hizlalták a különbséget. A hajrában már csak a különbség volt kérdéses.

“Nagyon fontos az ilyen meccs a kiscsapatoknak, mert megmutathattuk, hogy tudunk kosarazni. Nagyszerű hozzáállással játszottunk Hanga kiválása után is” – mondta Ivkovics, aki hozzátette, számára a Barcelona játékosának egészsége a legfontosabb, ettől függ, játszhat-e a későbbiekben, mert “a többiek így is úgy oroszlánként fognak harcolni”.

A szövetségi kapitány megjegyezte, időnként nem volt elégedett a játékvezetéssel.

MTI

