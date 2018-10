Férfi kézilabda Eb-selejtező – Szlovákia ellen kezdődik a sorozat

Az áprilisi sorsolás előtt Magyarországot az első kalapba sorolták be, a másodikból az oroszokat, a harmadikból a szlovákokat, a negyedikből pedig az olaszokat kapta, és a 7. csoportba került.

A magyar válogatott a szlovákokkal legutóbb 2016 decemberében játszott, és az érdi felkészülési tornán 35-26-ra nyert. Az örökmérleg 21 győzelem, négy döntetlen és hat vereség.

“Várakozással tekintünk a selejtező kezdetére. Tudjuk, hogy erős ellenfeleink miatt komoly kihívás előtt állunk, de ha ki akarunk jutni egy nagy tornára, ilyen csapattokkal kell játszanunk. Nagyon várjuk már a szombati, hazai mérkőzést, de most csak a magyarok elleni, szerdai találkozóra összpontosítunk” – nyilatkozta a szlovák szövetség honlapján a dán Heine Ernst Jensen szövetségi kapitány, aki idén vette át a válogatott irányítását.

Hozzátette, játékosai motiváltak és mindent megtesznek, hogy jó mérkőzéseken pontokat szerezzenek.

Radoslav Antl másodedző közölte, sérülések, betegségek miatt több változás is volt a keretükben. Az Eger korábbi balszélsője válogatott játékosként egyszer részese volt a magyarok elleni sikernek.

“Nem lenne rossz, ha ebben az új szerepkörben is sikerrel járnék a magyarok ellen. Mindannyian szeretnénk győzni, és ha a kapusainknak jó napjuk lesz, minden lehetséges” – vélekedett.

Hozzátette, a létszámemelés miatt elméletileg nagyobb esélyük van a kijutásra, de nagyon nehéz csoportba kerültek.

“Kaphattunk volna könnyebb ellenfeleket is. Nem szabad óriási célokat megfogalmaznunk, hiszen riválisaink a világ legjobbjai közé tartoznak, de meglepetésre bármikor képesek lehetünk. Nem akarjuk olcsón adni a bőrünket. Szeretném, hogy egy vagy két pontot szerezzünk az első két meccsünkön” – magyarázta Antl.

A szlovákok keretében három NB I-es játékos szerepel: Marián Zernovic a Ferencváros, Ąubomír Duris a Gyöngyös, Otto Kancel pedig a Balatonfüred kézilabdázója.

A magyar kispadon a szerdai, érdi meccsen mutatkozik be ismét Csoknyai István szövetségi kapitány, aki 2009 és 2010 között egyszer már vezette a válogatottat, a többi között a 2010-es, magyar szempontból sikertelen Európa-bajnokságon is ő dirigált.

Bár a svéd Ljubomir Vranjes menesztése után a Balatonfüredi KSE vezetőedzőjét ideiglenesen nevezték ki a csapat élére, Kocsis Máté, a magyar szövetség elnöke kijelentette, a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságon is ő vezeti majd a válogatottat.

“Szerintem pontatlan megfogalmazás az ideiglenes szó. Ideiglenesen most a két Eb-selejtezőre került kinevezésre, de a világbajnokságra is vele megyünk és az azt követő időszakban is gondolkodunk a személyében. Az, hogy mellé ki társul majd, kik kerülnek még a stábba, esetleg ki lehet még társa, vagy társ-szövetségi kapitány, arról még vita van, vele is egyeztetünk” – nyilatkozta az Echo TV-ben Kocsis.

A nyolc selejtezőcsoport első és második helyezettje, valamint a négy legjobb harmadik jut ki a norvég, svéd, osztrák közös rendezésű tornára. A csoportharmadikok rangsora az első és a második helyezettek elleni mérkőzések alapján készül majd el.

A tornát 2020. január 10. és 26. között Göteborgban, Malmőben, Stockholmban, Grazban, Bécsben és Trondheimben rendezik, így a három házigazda, Svédország, Ausztria és Norvégia válogatottja, valamint a címvédő Spanyolország automatikusan tagja a mezőnynek, amely első alkalommal lesz 24 csapatos.

A magyar válogatott mérkőzései:

1. forduló, október 24., szerda: Magyarország-Szlovákia, Érd 18.30

2. forduló, október 27., szombat: Olaszország-Magyarország, Padova 18.45

3. forduló (2019. április 10. vagy 11.): Oroszország-Magyarország

4. forduló (2019. április 13. vagy 14.): Magyarország-Oroszország

5. forduló (2019. június 12. vagy 13.): Szlovákia-Magyarország

6. forduló (2019. június 15. vagy 16.): Magyarország-Olaszország

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA