Férfi életeket mentenek az oroszlánok Miskolcon

Hazánkban évente 2200 új prosztatarákos beteget diagnosztizálnak, közülük 170–180-at megyénkben, ám ez a szám a valós adatoknak csak a töredéke lehet, hiszen sokan nem esnek át az ajánlott szűrővizsgálaton és nem fordulnak orvoshoz. Ezen a negatív tendencián akar változtatni a Lions Klub.

– Az idén 100 éves jótékony szervezet hatékony, ingyenes szűrőprogramokkal segít megelőzni vagy felfedezni a különböző rákos megbetegedéseket és a diabéteszt is- tudtuk meg Koleszár Pétertől, a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének kormányzójától.

Sokan érkeztek

A lapunk által is támogatott programon rengetegen részt vettek, a laborvizsgálatra könnyen rászánták magukat az urak.

– Az Észak-Magyarországban olvastam a felhívást és eljöttünk mind a ketten a vizsgálatra, derüljön ki mielőbb, ha bármi baj van, mert, aki időt nyer, az életet nyer – hangsúlyozta egyik olvasónk, Varga Bertalan, aki fiával érkezett.

Az egészségügyi rendezvényre eljött Kiss János, Miskolc alpolgármestere is.

– Mi, férfiak hajlamosak vagyunk elhanyagolni magunkat, talán ezért vagyunk halandóbbak, mint a nők. A hétköznapok során is igyekszem egészségesen élni, figyelek a mozgásra és a táplálkozásra is. Fontosnak tartom a prevenciót, mert megfelelő életmóddal és a szűrővizsgálatokon való részvétellel megelőzhető vagy időben elcsíphető és orvosolható ez a férfiakat sújtó gyakori betegség – hangsúlyozta az alpolgármester.

– Negyvenéves kor fölött mindenképp érdemes részt venni a szűrővizsgálatokon. Lassú lefolyású betegségről van szó, amelyet, ha időben észlelnek, a páciens igen jó eséllyel gyógyítható. Ez az egyszerű rutinvizsgálat a férfiakat legalább annyira feszélyezi, mint a nőket a nőgyógyászati ellenőrzés, sőt még jobban. A férfiak jelentős része hajlamos halogatni az egészet, és csak akkor fordul szakorvoshoz, mikor kellemetlen tünetek jelzik a bajt – magyarázta dr. Tiba Sándor urológus, aki azt is kiemelte, korábban is szervezett szűrést a Miskolci Lions Klub, ám a tapintásos vizsgálat nem volt olyan népszerű, mint a vérvétel.

Tumormarkereket néztek

– A végbélen keresztül könnyen kitapintható a prosztata és így érzékelhető, ha rosszindulatú elváltozás gyanítható, ilyenkor speciális labor következik, megmérjük az illető vérében a prosztatarákot 90 százalékos biztonsággal jelző tumormarkereket, és ezt még számos vizsgálat követi azoknál, akiknél indokolt. Tavaly a tapintásos szűréstől több érdeklődő is feszengett, idegenkedett, ezért most megfordítottuk a vizsgálati sorrendet, elvégezzük a labort, és csak a vérkép rossz eredménye esetén küldünk értesítést az érintetteknek. Így bátrabban és többen is érkeznek – tette hozzá a szakorvos.

– Tavaly novemberben, a korábbi programunkon már láttuk, hogy óriási igény van erre az egészségügyi megmozdulásra. Most 200-300 férfitársunk prosztataszűrését sikerült ingyenesen biztosítanunk. Bízom benne, hogy megmentettünk jó pár életet- hangsúlyozta Hajdú László, a miskolci oroszlánok soros elnöke.

ÉM-JA

