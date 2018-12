Fenyővásár lézengő vevőkkel Miskolcon

A méretesebb műfenyőket is 10-15 ezer forintos ártól kínálják, és a különleges vágott fák sem olcsók. A hatalmas lombkoronákra olykor rácsodálkoznak a járókelők, de rögtön odébb állnak, ha meghallják az árakat.

Érdemes alkudni

Nordmann-fenyők sorakoznak az egyik zöldségesnél. A kereskedő azt állítja, Dániából érkeztek ezek a mutatós darabok, melyek ára 10 000 – 35 000 forintig terjed, de a piacon érdemes alkudni.

Így tett az a bámészkodó is, aki a kofa horgára akadt, mikor földtől plafonig érő fát keresett. Az ötgyermekes családapa kinézte magának az egyik legszebb példányt és leszögezte, legfeljebb tizenötezret áldoz rá. Megkapta ennyiért, egyelőre lakótelepi otthonuk teraszára teszi, majd az ünnep előestéjén a 6, 10, 12, 17 és 19 éves csemetéi közösen díszítik majd fel.

Cserepes verzióból sincs hiány, több méretben is találunk élő növényt az egyik ongai őstermelőnél. Ebből a típusból érdemes minél fiatalabbat választani, az aprócska, egy méteres Nordmann- és ezüstfenyő nagyobb eséllyel marad meg, mint a magasabbak, hiszen azoknak olyan óriási cserépben férne el a dús gyökérzetük, amit még a jó fizikumú vevők sem bírnának hazacipelni. Itt már 5000–10000 forint közötti áron is mutatós fához juthatunk, de ez sincs kőbe vésve, a kikiáltási árból akár 1-2 ezrest is le lehet faragni.

– Még csak lézengenek az érdeklődők. Nem aggódom, minden évben így megy, aztán 20-a előtt hirtelen felpörög az egész és özönlenek a vevők.

Fontos a fokozatosság

– A többség az utolsó pillanatban szerzi be a karácsonyfának valót – magyarázza Mázik Attila termelő, majd a cserepes fenyő igényeit ecseteli. Egyre nagyobb divat élő fát venni, ám a kezdeti lelkesedés hamar alábbhagy, hiszen sokaknál a helytelen gondozás miatt nem éli meg a fenyő a tavaszt. A hozzáértők szerint időt kell adni a növénynek, hogy akklimatizálódjon, és be kell tartani a fokozatosság elvét. Nem szabad rögtön a meleg szobába vinni, hanem célszerű fűtetlen helyiségbe tenni, például a pincébe, de fényre is szüksége van, az ablak nélküli zugok nem alkalmasak az átmeneti tárolásra. Túlöntözni sem jó, de arra ügyeljünk, hogy a földje mindig nedves legyen. A szobában legfeljebb vízkeresztig hagyjuk, aztán hűvösebb helyen tároljuk és később kiültethetjük a kertünkbe.

Fájdalmas ünnep

Lucfenyőt már 3 ezer forintért is kapunk.

Szűcs Lajos ebből a népszerű fajtából vásárolt, ám nejét gyászolja, így nehéz szívvel fogja fényes gúnyába bújtatni a formás kis fát.

– Eddig mindig a feleségemmel ünnepeltem, de ő augusztusban távozott. Nagyon letaglóz a hiánya, 45 évig voltunk egymás támaszai jóban és rosszban, elveszítettem a másik felemet. Sok ismerős kívánt ma nekem boldog karácsonyt, pedig életem legfájdalmasabb tele ez, összeszorul a szívem, ha a szentesetére gondolok. Majd meggyújtom a mécsest és csendben várom a hitvesem szellemét – osztotta meg velünk Szűcs Lajos.

Juhári Andrea

