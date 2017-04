Fényes iskolai napok Mezőcsáton

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Mezőcsáti Tagintézménye ebben az esztendőben is megrendezte a Gimnáziumi Napok néven futó programsorozatát. „A mai napon a diákok nemcsak azt mutatják meg, milyen tudásanyagot sajátítottak el az intézményben, hanem láthatjuk kreativitásukat, tehetségüket, többet akarásukat is, és érezhetjük mindezek mögött pedagógusaik munkáját, támogatását” – mondta el Siposné Horváth Anita polgármester köszöntőjében.

A gimnázium életében minden évben (az idei tanévben március harmadik hetében) kiemelt esemény a Gimnáziumi Napok rendezvénysorozat, ezeken a napokon néhány tantárgy kiemelt figyelmet kapott, hiszen hallhattunk angol és német nyelven előadott költeményeket, láthattunk természettudományos kísérleteket, és közelebb kerülhettünk a XVIII. századi Magyarországhoz.

Szavalóverseny

Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai az előző évekhez hasonlóan angol és német nyelvű szavalóversenyt hirdettek a pénteki napra, melyen több iskola is képviseltette magát diákjaival. Ez a szavalóverseny majdnem 20 éves múltra tekint vissza. Kezdetben a két nyelv – angol és német – kategóriáiban több mint 100 diák versenyzett a megye számos iskolájából. Az utóbbi években a versenyző diákok száma kevesebb ugyan, de a lelkesedés töretlen. Idén a két idegen nyelv kategóriáiban (7–8–9. osztály és 10–11–12. osztály) a nevezőknek két-két szabadon választott verset kellett előadniuk. A háromtagú zsűri a szöveg ismeretét, az előadást és a kiejtést pontozta.

Ezen a napon került sor a TE-TUDO-D Természettudományi Diákkonferenciára is, melynek célja, hogy közelebb kerüljenek a diákok a természettudományos tantárgyakhoz. A különböző iskolákból érkező háromfős csapatok minden alkalommal egy-egy szabadon választott tudóst mutatnak be figyelemfelkeltő, érdekes kísérletekkel illusztrálva. Az előadásokat hétfős zsűri minősítette. A kiemelkedően magas színvonalat mutatja, hogy minden csapat arany minősítést kapott. Szaniszló Lászlóné tanárnő családjának támogatásával már harmadik éve az előadók közül egy csapat Szaniszló Lászlóné Roszkos Zsuzsanna emlékdíjban és az ezzel járó anyagi jutalmazásban is részesül (idén csapatonként 30 000 forint összeggel). A zsűri egyöntetű döntése alapján ezt a jutalmat lendületes, egységes, látványos előadásukért a legfiatalabbak, Baka Lilla, Simon Szinta és Vavra Otília vihették haza.

ÉM

Eredmények

A Kis Géniusz történelmi verseny:

1. helyezett: Richvalszky Máté, Petró Balázs, Pusztai Klára (Lévay József Református Gimnázium, Miskolc).Felkészítő tanár: Molnár Csaba

Az idegen nyelvi szavalóverseny:

Angol I. kategória: 1. helyezett: Baraczkó Tamás (Sajószögedi Kölcsey Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola). Felkészítő tanár: Soltész Péter

II. kategória: 1. helyezett: Tóth Judit Vanessza (Mezőcsáti Gimnázium). Felkészítő tanár: Tőzsérné Papp Gabriella

Német I. kategória: 1. helyezett: Halász Fanni (Kossuth Lajos Gimnázium, Sátoraljaújhely). Felkészítő tanár: Törökné Skinti Gabriella

II. kategória: 1. helyezett: Szabó Leila Auróra (Kossuth Lajos Gimnázium, Sátoraljaújhely). Felkészítő tanár: Törökné Skinti Gabriella

Kis Géniusz vetélkedő

A szombati napon a szintén nagy múlttal bíró Kis Géniusz történelmi vetélkedőt izgulhattuk végig. Az első években Rubicon történelmi folyóirat támogatásával szervezték meg az eseményt, majd 15 éve Kondás Vilmos, a Géniusz Könyváruház vezetője és tulajdonosa lett a főtámogató. A vetélkedőn évről évre a magyar történelem kiemelkedő időszakai, eseményei jelennek meg témaként. A diákok számot adhatnak történelmi tájékozottságukról, a kreatív, játékos feladatok őket is és a közönséget is szórakoztatják.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA