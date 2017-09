Felvonulás és kiállítás a Máté Napi Sokadalmon Bükkábrányban

Szomorkás időben, de felvonulással, kiállítással, dalos találkozóval, az Apostol együttes koncertjével, és a nemrég elkészült fejlesztések átadásával ünnepelték Bükkábrányban a Máté napot, azaz azt, hogy Mátyás király sok évszázaddal ezelőtt engedélyezte a falunak azt, hogy Máté napján országos vásárt tartson.

Szalai Szabolcs polgármester kifejtette, ilyenkor mindig adnak át valamit, most szabadidőparkot, bicikliutakat avattak, amelyeket 50 millió forintból, saját erőből valósítottak meg. Jövőre azonban ennél sokkal nagyobb szabású fejlesztések kezdődhetnek a községben, példaként említve a szennyvízcsatorna-hálózat építését vagy a bányász múzeumot. Tállai András, a térség országgyűlési képviselője szerint ilyen eredményekhez kell a jó önkormányzat, amely meghatározza a célokat. Bükkábrány a mikrotérség gazdasági központja, ezért öröm, hogy az iskolát is felújítják, valamint az is, hogy nemsokára jó lesz az út Tibolddaróc irányába.

A Máté Napi Sokadalomra ellátogatott az erdélyi testvértelepülés, Bereck küldöttsége is, amely egy nemzetközi fotótábor legjobb képeivel, Balogh András helytörténeti műveivel, illetve Bodó Csaba fafaragó kiállításával mutatta be a község életét, természeti és kulturális értékeit.

Dimény Zoltán, Bereck polgármestere elmondta, nagyon jó a kapcsolat az önkormányzatok között, s részt vesznek egymás legnagyobb eseményein, közösen ünnepelnek. Szalai Szabolcs szerint a bereckieknek nagy feladat megőrizni a magyarságukat, de jól csinálják.

– ÉM-TB –

