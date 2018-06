Felvirágoztatta Szikszót

A szikszói városvezetés szerint Molnár Vincéné Gyöngyi története szimbolizálja, hogy létezik értékteremtő közmunka. Az asszony odavan a virágokért, otthonának is minden zegzugát bámulatosan szép növények díszítik, de kollégái, ismerősei is profitáltak már az önszorgalomból kertésszé vált asszony tudásából. Senki ne gondoljon méregdrága, egzotikus növényekre, Gyöngyi a legismertebb, legelterjedtebb szolid áron megvásárolható növények magjait hinti el. Az olyan egyszerű virágok, mint a petúnia, muskátli, büdöske, jegecske ötvözéséből alakít ki páratlanul szép, színpompás bokrokat az abaúji kisváros közterein.

A hétköznapi növények ötvözéséből pedig különleges alakzatokat alkot a kézzel szőtt szőnyegek mintáit idézve. Munkájára már sokan felfigyeltek, a közmunkából élő kreatív alkotó ötleteit nemcsak az önkormányzat ismeri el, hanem a lakosság is, hiszen a város forgalmas pontjain meg-megállnak a járókelők és megcsodálják a ­különleges virágköltemény­eket.

Folyton újat tervez

„A büdöske igénytelen, ezért kiváló dísze lehet bár­melyik városrésznek, jól bírja a szárazságot és a meleget. A jegecske is bírja a kánikulát, de ha azt akarjuk, hogy jól megbokrosodjon, érdemes kétnaponta öntözni. Amióta az eszemet tudom, mindig odavoltam a virágokért. Nézzék csak milyen szép a tátika és milyen egészséges kövér muskátlik ezek! De nem érem be az ismertek látványával, folyton újakat tervezek – mondta el érdeklődésünkre Molnár Vincéné Gyöngyi, aki már kiszínesítette a városháza előtti teret, kialakított számos sziklakertet a település különböző pontjain és most a körforgót szeretné felvirágoztatni. Györgyi azt is elárulta, hogy vízzel, táppal és szeretettel gondozza növényeit.

