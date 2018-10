Felvidéken a MIEZ és Szörényi Levente

Nosza, egy baráti társasággal autóba ültünk, és egy félórás utazás után már a határnál voltunk. Onnan már csak egy ugrás volt Kenyhec, az ezer lelkes település. Először jártam a községben, de nagyon meglepett a szép, tágas és tiszta művelődési ház, ahol a koncert volt. Az ember egy ilyen kis faluban egy ütött-kopott, lepukkadt kultúrházra számít, de nem így volt. A helyiek szép számmal összejöttek, de voltunk páran a Miskolci Illés Klubból is.

A MIEZ a legnagyobb Illés-slágereket játszotta, és a közönség együtt énekelt velük (Ez azért is érdekes, mert a Wikipédia szerint csak a lakosság 10 százaléka magyar). Aztán a koncert közben egyszer csak bejött a vendég! Levente gitárt vett a kezébe, és együtt énekelhettük vele a Ne gondold, Az utcán és a Hej barátom dalokat.

Közben megállapíthattuk, hogy 73 év ide, 73 év oda, Levente hangja még most is tökéletes. Aztán ismét a zenekar percei következtek, de gondolni lehetett, hogy a végén még visszajön Levente. Így is történt. A zenekar már elbúcsúzott, de hát visszatapsolták őket, és a ráadás következett, ami mi más is lehetett volna, mint a Little Richard. A kezdő „sikítást” Levente adta be, és máris pörgött az egyik legnagyobb magyar sláger. És még a ráadásnak is volt ráadása… a dal végét megismételték.

A koncert végén a helyi polgármester köszönte meg a zenekarnak és Leventének, hogy eljöttek, és tavaszra ismét meghívta őket. Mindezt magyarul mondta, és egyben a magyar kisebbséget is köszöntötte.

Mező István

